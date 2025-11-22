Hành trình sinh con từ tinh trùng của người chồng đã mất 10 năm: Quyết định đầy dũng cảm của người phụ nữ 49 tuổi

Làm mẹ là nhu cầu bản năng, là khát vọng sâu thẳm nằm trong trái tim của nhiều người phụ nữ, bất kể tuổi tác, hoàn cảnh, hay những mất mát mà họ phải đi qua. Với nhiều người, hành trình ấy đến thật tự nhiên. Nhưng với không ít phụ nữ khác, đó là cuộc chiến dài đầy nước mắt, những buồng trứng suy giảm, những lần sảy thai mất mát, những que thử thai chỉ có một vạch, và cả những hy vọng lặp đi lặp lại rồi tan vỡ.

Nhưng ngay cả khi cuộc đời rẽ sang những ngã đường nghiệt ngã nhất - như mất đi người bạn đời - khát khao được ôm một đứa trẻ trong vòng tay vẫn không bao giờ tắt. Chính điều đó đã đưa Laura Orrico , 49 tuổi, bước vào một hành trình đặc biệt: sinh con bằng tinh trùng của người chồng đã mất gần một thập kỷ.

Một quyết định không chỉ xuất phát từ tình yêu, mà còn từ nhu cầu thiêng liêng nhất của một người phụ nữ: Đ ược làm mẹ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào .

Một lời hứa với người chồng đã khuất

Ở tuổi gần 50, khi nhiều phụ nữ đã bước qua giấc mơ làm mẹ, Laura Orrico - diễn viên từng xuất hiện trong “CSI Miami” và nhà sáng lập công ty PR tại Chicago - lại đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc nhất đời mình. Cô đang mang thai con gái đầu lòng.

Điều đặc biệt nhất, đó là đứa con của người chồng đã mất gần một thập kỷ, nhờ tinh trùng được anh trữ lạnh khi còn sống.

“Tôi tin Ryan sẽ rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy như anh ấy đang mỉm cười với tôi từ đâu đó” , Laura nói, giọng vẫn run nhẹ mỗi lần nhắc về người chồng yêu dấu.

Tình yêu kéo dài sau cái chết

Chồng cô, Ryan Cosgrove, mất năm 38 tuổi sau 8 năm chiến đấu với ung thư não. Trước khi bắt đầu hóa trị vào năm 2007, theo lời khuyên bác sĩ, Ryan đã trữ đông khoảng 10-15 ống tinh trùng, phòng trường hợp điều trị ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Với họ, đó không chỉ là một thủ tục y tế. Đó là một lời hứa, một niềm tin rằng trong tương lai, họ sẽ có một gia đình trọn vẹn, dù cuộc đời có rẽ theo hướng nào.

Cả hai cũng ký hợp đồng pháp lý, bảo đảm Laura có toàn quyền sử dụng tinh trùng của Ryan nếu anh qua đời. “Việc anh ấy để lại ‘sự đồng ý’ đó có ý nghĩa vô cùng lớn” , Laura nói.

Những năm tháng mất mát và 5 lần sảy thai

Trước khi tạm dừng IVF vào năm 2014, Laura đã trải qua 5 lần sảy thai. Lần gần nhất là ngay sau tang lễ Ryan - một trùng hợp tàn nhẫn khiến cô suy sụp suốt thời gian dài.

“Cuộc đời tôi như một chuyến tàu lượn… đau đớn, hy vọng, rồi lại đau đớn” , cô kể. “Nhưng tôi luôn giữ giấc mơ làm mẹ”.

Dù mất mát chồng chất, Laura chưa bao giờ muốn buông bỏ. Cô bắt đầu chia sẻ hành trình của mình trên YouTube với series “Life & Love After Loss”, nơi hàng nghìn phụ nữ tìm thấy sự đồng cảm trong câu chuyện của cô.

Quyết định một mình làm mẹ ở tuổi gần 50

Laura thừa nhận rằng cô từng tin mình sẽ tái hôn, rồi có một chương mới. Nhưng khi năm tháng qua đi và điều đó không xảy ra, cô biết: nếu không làm IVF ngay bây giờ, mình sẽ hối tiếc suốt đời.

Việc mang thai ở tuổi 49 đưa cô vào nhóm “thai kỳ nguy cơ cao”. Trước khi được phép thực hiện IVF, cô phải trải qua hàng loạt kiểm tra từ tim mạch, nội tiết đến sức khỏe tổng thể nghiêm ngặt.

Nhưng cuối cùng, vào tháng 6 vừa qua, que thử thai hiện 2 vạch.

“Tôi đã khóc. Tôi sợ vì quá khứ sảy thai, nhưng đội ngũ bác sĩ rất lạc quan. Họ nói tôi có nhiều cơ hội hơn tôi nghĩ” , Laura nói.

Một gia đình mới - và một thiên thần được kể lại bằng ký ức

Hiện Laura sống tại Chicago, chăm sóc mẹ già mắc xơ cứng đa ổ và Parkinson. Đứa trẻ sẽ là niềm vui lớn nhất của gia đình. “Mẹ tôi rất háo hức. Đây sẽ là đứa cháu đầu tiên” . Laura chia sẻ trên trang NYpost.

Cô tin đứa bé sẽ lớn lên trong vòng tay yêu thương, không chỉ của mẹ và bà, mà còn từ ký ức của người cha mà nó chưa từng gặp.

“Con gái tôi sẽ biết rằng nó có một người cha trên thiên đường. Một người cha yêu thương nó, dù chỉ kịp gửi tình yêu ấy qua những ống tinh trùng đông lạnh từ nhiều năm trước” , cô nói.

Hành trình của Laura không chỉ là câu chuyện của riêng một người phụ nữ mất chồng. Nó mở ra góc nhìn rộng hơn về: Quyền sinh sản trong y học hiện đại, cơ hội làm mẹ khi đã lớn tuổi, hy vọng cho những người từng mất mát hoặc vô sinh, sức mạnh của tình yêu và ký ức.

Và quan trọng hơn cả: Giấc mơ làm mẹ có khi không chỉ được tạo ra bởi sự sống - mà còn được tiếp nối từ tình yêu vượt qua cả cái chết.