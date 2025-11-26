Sau Okvau, Campuchia có thêm "gà đẻ trứng vàng" Memot: 26 tấn vàng chờ khai thác

Tờ Phnom Penh Post đưa tin, Campuchia vừa có bước đi quyết định hướng tới việc mở ra hoạt động khai thác vàng công nghiệp quy mô lớn tiếp theo của nước này khi Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia phê duyệt thỏa thuận đầu tư mới với Renaissance Minerals (Cambodia) Ltd cho dự án vàng Memot được mong đợi từ lâu tại tỉnh Tbong Khmum.

Được ký kết vào ngày 17/11 dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng Campuchia Keo Rottanak, thỏa thuận này đánh dấu sự chuyển đổi của dự án Memot từ thăm dò sang phát triển toàn diện, góp phần đưa mỏ Memot trở thành trụ cột thứ hai của ngành công nghiệp vàng hiện đại của Campuchia sau mỏ Okvau ở tỉnh Mondulkiri.

Ông Rottanak cho biết động thái này thể hiện quyết tâm của chính phủ Campuchia trong việc chuyển đổi tiềm năng tài nguyên thiên nhiên của nước này thành những lợi ích hữu hình và lâu dài.

“Thỏa thuận này nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng có trách nhiệm và đảm bảo giá trị đầy đủ của các nguồn tài nguyên này hỗ trợ cho sự tiến bộ quốc gia của chúng ta [Campuchia]”, ông nói.

Khoảng 10 kg vàng được chiết xuất từ mỗi 5.000 tấn quặng đã qua xử lý. Ảnh: Phnom Penh Post

Renaissance Minerals - một công ty con của Emerald Resources được niêm yết tại Australia - đã hoạt động tại mỏ Memot kể từ khi được cấp phép thăm dò cách đây vài năm.

Dữ liệu của Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia cho thấy dự án này ước tính có trữ lượng 26 tấn vàng, với sản lượng dự kiến khoảng 3 tấn/năm trong thời gian khai thác dự kiến là 7 năm.

Quy mô đó đưa Memot trở thành mỏ vàng lớn thứ hai của Campuchia sau mỏ Okvau.

Bộ trưởng Rottanak cho biết: “Mỏ này [Memot] dự kiến sẽ sử dụng khoảng 500 lao động địa phương, trong khi nguồn thu của chính quyền từ tiền cấp phép, thuế và các nghĩa vụ khác dự kiến đạt 583 triệu USD trong suốt thời gian hoạt động của mỏ.”

Thỏa thuận này được đưa ra sau khi chính phủ Campuchia đã phê duyệt giấy phép khai thác công nghiệp và môi trường, mở đường cho việc khởi công xây dựng dự án.

Tiếp tục đà phát triển từ Okvau

Theo Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia, dự án Memot ra đời sau thành công của công ty Renaissance tại dự án vàng Okvau ở tỉnh Mondulkiri - vốn làm thay đổi hoạt động khai thác mỏ tại Campuchia kể từ lần khai thác vàng đầu tiên vào năm 2021.

Mỏ Okvau sản xuất khoảng 3 tấn vàng mỗi năm, sử dụng khoảng 700 lao động và đã đóng góp gần 1 tỷ USD cho ngân sách Campuchia.

Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng Campuchia Rottanak cho biết: “Kể từ năm 2021, mỏ [Okvau] đã sản xuất được khoảng 16 tấn vàng và tạo việc làm cho khoảng 700 người, hơn 90% trong số họ là người Campuchia.”

Năng lực của công ty Renaissance tại mỏ Okvau là yếu tố then chốt khiến chính phủ Campuchia tin tưởng vào sự mở rộng của dự án Memot. Ông Rottanak nhấn mạnh sự tuân thủ của Renaissance đối với vấn đề an toàn, quản lý môi trường và gắn kết cộng đồng.

“Những gì chúng ta thấy ở các dự án này là hoạt động khai thác có thể được thực hiện theo tiêu chuẩn khá tốt”, ông nói.

“Người lao động được đối xử công bằng; hoạt động [khai thác] tuân thủ các quy tắc có trách nhiệm và vấn đề an toàn được coi trọng rất nhiều”, ông Rottanak nói thêm.

Một hỗn hợp các khoáng chất quý, bao gồm vàng, bạc và đồng, được chiết xuất từ những loại đá chứa tới 90% quặng vàng. Ảnh: Phnom Penh Post

Một trọng tâm mới của ngành vàng Campuchia

Phnom Penh Post đưa tin, trong khi mỏ Okvau ở tỉnh Mondulkiri từ lâu đã đóng vai trò là xương sống của ngành công nghiệp vàng mới nổi của Campuchia, dự án Memot được triển khai để chuyển sự chú ý sang tỉnh Tbong Khmum.

Theo dữ liệu của công ty Renaissance, khu mỏ này nằm tại ngã tư của vành đai vàng đang mở rộng của Campuchia.

Hồi tháng 2/2025, các quan chức Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia đã ám chỉ rằng Memot sẽ trở thành trung tâm phát triển chính trong giai đoạn 2026–2027.

Kong Sitha - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khoáng sản thuộc Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia - mô tả dự án này là “một dấu hiệu tuyệt vời cho sự phát triển”, thể hiện kỳ vọng của chính phủ Campuchia rằng Memot sẽ mở ra một kỷ nguyên mới về khai thác thương mại ngoài Okvau.