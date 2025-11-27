Câu chuyện xé lòng đằng sau bức ảnh người đàn ông tuyệt vọng gục ngã trước những toà nhà đang cháy ở Hong Kong

Ngày 26/11, ít nhất 36 người đã thiệt mạng sau khi một đám cháy lan rộng khắp nhiều tòa nhà chung cư cao tầng tại khu nhà Wang Fuk, quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc). Theo CNN, đây là vụ cháy gây chết người nhiều nhất tại đây trong 3 thập kỷ, ngay cả khi số thương vong chưa được xác định.

Những bức ảnh do hãng tin Reuters chụp tại hiện trường cho thấy hình ảnh một người đàn ông trung niên hoảng hốt trước thảm cảnh “hoả ngục” trước mắt đã lan truyền trên truyền thông toàn cầu.

Ông Wong hoảng loạn khi vợ vẫn đang mắc kẹt trong toà nhà

Được biết, người đàn ông này họ Wong. Ông đang vô cùng tuyệt vọng, gục ngã và khóc nức nở bên ngoài tòa tháp đang cháy vì vợ ông đang bị mắc kẹt bên trong tòa nhà xảy ra hoả hoạn. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng vợ ông Wong ra sao.

Trong khi lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa đang bùng phát dữ dội, cộng đồng đã có những phản ứng mạnh mẽ, với người dân lo lắng theo dõi diễn biến tình hình. Các lực lượng cứu hộ đã làm việc không mệt mỏi để đảm bảo an toàn cho những cư dân còn lại trong khi đối phó với ngọn lửa đang đe dọa thiêu rụi toàn bộ khu nhà. Đã có 1 lính cứu hoả hy sinh khi làm nhiệm vụ. Số người thiệt mạng tính đến đêm 26/11 là 13 người.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý đến các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu đô thị đông dân cư, thúc đẩy các cuộc thảo luận về chiến lược phòng ngừa và ứng phó. Trong khi các cuộc điều tra đang tiếp tục, chính quyền đang tập trung tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy và liệu có bất kỳ sự tắc trách nào góp phần gây ra mức độ nghiêm trọng của nó hay không. Người dân địa phương đang chung tay hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng và những người đã thiệt mạng trong thảm kịch này.

Nguồn: Reuters, SCMP