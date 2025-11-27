Số người tử vong trong vụ cháy 8 tòa chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc) tăng lên 65, hàng chục người vẫn còn mất tích

Trong khi lực lượng cứu hoả vẫn liên tục đưa thêm nạn nhân ra ngoài từ các tầng cao còn cháy âm ỉ, chính quyền và nhiều tổ chức lớn đồng loạt triển khai các gói hỗ trợ tài chính quy mô lớn nhằm san sẻ mất mát với các gia đình chịu ảnh hưởng.

Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu cho biết chính phủ sẽ phát 10.000 HKD (khoảng 33,9 triệu đồng) cho mỗi hộ gia đình bị ảnh hưởng trước tối ngày 27/11.

Ảnh: SCMP

Hong Kong Jockey Club là một trong những đơn vị đầu tiên tuyên bố hỗ trợ khẩn cấp. Thông qua Quỹ cứu trợ khẩn cấp, câu lạc bộ dành 100 triệu HKD (khoảng 339 tỷ đồng) giúp cư dân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Trong đó, hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân được công bố rõ ràng:

150.000 HKD (khoảng 508 triệu đồng) cho gia đình có người thiệt mạng

100.000 HKD (khoảng 339 triệu đồng) cho người bị thương nặng

50.000 HKD (khoảng 169 triệu đồng) cho những trường hợp đang điều trị nhưng trong tình trạng ổn định

Ngoài ra, các gia đình phải chuyển tới nơi ở tạm thời cũng sẽ nhận thêm khoản hỗ trợ riêng.

Đến trưa nay (ngày 27/11) khoảng 280 cư dân vẫn chưa thể liên lạc, lực lượng cứu hộ tiếp tục vào sâu hơn các tầng trên của ba toà nhà còn cháy.

Điều tra sơ bộ về nguyên nhân ban đầu cho thấy cửa sổ thang máy ở tất cả các tầng bị bịt bằng xốp styrofoam dễ cháy. Lưới và màng che ngoài công trình không đạt chuẩn an toàn. Cùng với đó, bốn toà nhà đã dập lửa, ba toà khác đã khống chế được phần lớn diện tích

Đây là lý do khiến lửa lan nhanh, bao trùm bảy trên tám block chỉ trong thời gian ngắn.

Chính quyền xác nhận ba người, gồm hai giám đốc và một cố vấn của nhà thầu sửa chữa, đã bị bắt vì nghi ngờ ngộ sát, do sử dụng vật liệu không đạt chuẩn dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ủy ban chống tham nhũng cũng mở cuộc điều tra về gói sửa chữa trị giá 330 triệu HKD (khoảng 1 nghìn tỷ đồng), trong khi cảnh sát khám xét văn phòng công ty quản lý khu chung cư.

Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu cho biết ông đã ra lệnh kiểm tra tất cả các khu nhà công đang sửa chữa, nhằm ngăn chặn thảm hoạ tương tự. Chiến dịch vận động bầu cử trước kỳ bầu cử cũng tạm dừng để tập trung cứu nạn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn và yêu cầu Hong Kong “nỗ lực toàn diện để giảm thiểu thương vong”.

Nguồn: SCMP