Động đất 6,6 độ ở hòn đảo ngoài khơi bờ biển Sumatra (Indonesia)

(Ảnh: Anadolu)

Tuy nhiên. hiện chưa có báo cáo thiệt hại sau động đất và không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Trận động đất xảy ra trên đảo Simeulue lúc 11h56 ngày 27/11 (theo giờ địa phương) với tâm chấn ở độ sâu 25 km, khiến người dân địa phương trên đảo phải lập tức chạy ra khỏi nhà.

"Tôi đang ngồi ở một quán cà phê thì đột nhiên bàn rung lên. Nhiều người vội vã chạy ra khỏi các tòa nhà" - anh Ahmadi nói - "Trận động đất diễn ra khá lâu. Tôi nghĩ có lẽ khoảng 7 giây hoặc lâu hơn".

Anh Ahmadi thông tin đã có một số dư chấn động đất. Tuy nhiên, các cơn dư chấn này tương đối ngắn hơn so với trận động đất trước đó. Anh cho biết thêm rằng mình vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về thiệt hại do động đất.

Một trận động đất mạnh 6,6 độ đã xảy ra ở đảo Simeulue ngoài khơi Sumatra, phía Tây Indonesia, ngày 27/11/2025 (Ảnh: USGS)

Trung tâm cảnh báo sóng thần Ấn Độ Dương xác nhận sau động đất rằng không có nguy cơ xảy ra sóng thần do trận động đất gây ra.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) đã ghi nhận trận động đất có cường độ 6,3 độ ở độ sâu 10 km. BMKG đồng thời cho biết thêm rằng cường độ động đất này không có khả năng gây ra sóng thần.

Indonesia - một quần đảo rộng lớn ở Đông Nam Á - thường xuyên hứng chịu động đất do vị trí nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương. Đây là một vòng cung hoạt động địa chấn dữ dội - nơi các mảng kiến tạo va chạm, trải dài từ Nhật Bản qua Đông Nam Á và khắp lưu vực Thái Bình Dương.

Một trận động đất mạnh 6,2 độ đã làm rung chuyển đảo Sulawesi của Indonesia vào tháng 1/2021, khiến hơn 100 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị mất nhà cửa. Năm 2018, một trận động đất có cường độ 7,5 và sóng thần sau đó ở Palu, cũng trên đảo Sulawesi, đã khiến hơn 2.200 người thiệt mạng.