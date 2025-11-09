Động đất mạnh, Nhật Bản cảnh báo sóng thần

Mức độ nguy hiểm trận động đất buộc Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phát cảnh báo sóng thần.

Cụ thể, sóng thần với độ cao lên tới 1 mét có thể ập vào các vùng duyên hải phía Bắc Nhật Bản; cảnh báo vẫn được duy trì hơn một giờ sau lần dư chấn đầu tiên.

Cảnh báo sóng thần ở tỉnh Iwate vào tối 9-11, sau khi động đất xảy ra. Ảnh: JMA

JMA thông tin trận động đất xuất hiện lúc 17 giờ, ngày 9-11 (theo giờ địa phương) có độ sâu khoảng 10 km dưới đáy biển, ngoài khơi tỉnh Iwate. Sau đó, JMA tiếp tục ghi nhận nhiều dư chấn xung quanh khu vực động đất.

Đáng lo ngại hơn, gần khu vực xảy ra động đất có hai nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động.

Hiện nhà chức trách Nhật Bản chưa có báo cáo về thiệt hại hay thương vong, cũng như bất thường liên quan đến hai nhà máy điện hạt nhân.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính trận động đất có cường độ ban đầu là 6,8 độ.

Đài truyền hình Nhật Bản NHK vừa kêu gọi người dân không đến gần khu vực ven biển, đồng thời đưa ra cảnh báo về những đợt rung lắc có thể tiếp diễn.

Đài NHK cho hay sóng thần cao từ 10 - 20 cm đã hình thành tại ba thành phố Ofunato, Miyako, Kamaishi cũng như cảng Ominato ở tỉnh Iwate.

Các đợt sóng thần có thể kéo dài trong nhiều giờ, với nguy cơ dâng cao dần theo thời gian.

Trước tình hình trên, hãng đường sắt JR East thông báo tàu cao tốc Shinkansen tạm thời dừng hoạt động ở khu vực Iwate, trong khi hãng Kyodo thông báo một số nơi đang mất điện ngắn hạn.