Bức ảnh gây tranh cãi toàn mạng tại lễ trao giải ở Thái Lan

Sự kiện TikTok Awards Thailand 2025 diễn ra tối 8/11 đã nhanh chóng biến thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Nguyên nhân xuất phát từ một hình ảnh chụp chung gây tranh cãi của dàn nghệ sĩ GMMTV (Thái Lan) trên thảm đỏ sự kiện.

Trong bức hình đang được lan truyền chóng mặt, các nữ nghệ sĩ của GMMTV mặc đầm dạ hội và đi giày cao gót, được yêu cầu phải quỳ gối hoặc ngồi thấp phía trước. Trong khi đó, các nam đồng nghiệp lại đứng thẳng hàng phía sau để tạo dáng. Bố cục này đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội.

Các nữ nghệ sĩ trong ảnh đến từ nhóm nhạc tân binh FELIZZ, trong đó những người đứng hàng sau bao gồm cả nghệ sĩ, CEO và nhân viên công ty.

Nhiều tài khoản mạng xã hội đồng loạt chỉ trích GMMTV vì đã để xảy ra hình ảnh được cho là thiếu tinh tế này. Họ cho rằng việc yêu cầu các sao nữ quỳ gối một cách bất tiện không chỉ gây khó chịu về mặt thị giác mà còn mang hàm ý thiếu tinh tế với phụ nữ.

Các nghệ sĩ nữ được hướng dẫn quỳ tạo dáng chụp ảnh

Tranh cãi càng lan rộng khi nhiều luồng ý kiến chỉ trích sự thiếu tinh tế của các nghệ sĩ nam. Cộng đồng mạng thắc mắc tại sao họ lại có thể bình thản đứng tạo dáng thoải mái, trong khi các đồng nghiệp nữ phải chịu đựng sự khó khăn với trang phục và giày cao gót để có được một bức ảnh.

Các bình luận bức xúc như: "Tại sao không phải là cùng đứng chụp ảnh mà nữ lại phải quỳ?", "Họ không thấy hình ảnh này bất lịch sự à?" đã thu hút hàng triệu lượt tương tác. Sự tranh cãi không chỉ giới hạn ở khán giả Thái Lan mà còn lan sang cộng đồng quốc tế, với nhiều lời kêu gọi GMMTV phải đưa ra lời xin lỗi công khai. Chủ đề này cũng lọt top tìm kiếm nóng trên Weibo tại Trung Quốc.

Hiện tại, phía GMMTV vẫn chưa có bất kỳ động thái phản hồi chính thức nào trước làn sóng tranh luận và sự lan truyền chóng mặt của hình ảnh trên mạng xã hội.

