Myanmar tuyên bố phá hủy gần 150 tòa nhà trung tâm lừa đảo

Hãng thông tấn The Global New Light of Myanmar dẫn thông báo của chính quyền nước này về chiến dịch trấn áp tổ hợp lừa đảo trực tuyến. Lực lượng quân đội Myanmar phát hiện 148 tòa nhà, gồm một phòng tập thể dục, một spa, một quán karaoke, một bệnh viện 4 tầng và các ký túc xá ở khu vực gần biên giới Thái Lan, liên quan đến tổ chức tội phạm.

"101 tòa nhà bị phá hủy, trong khi 47 tòa nhà còn lại đang trong tiến trình", hãng thông tấn The Global New Light of Myanmar đưa tin.

Hình ảnh quảng cáo tại các tụ điểm lừa đảo ở thị trấn Myawaddy phía đông Myanmar. (Ảnh: Getty)

Người dân địa phương ở Myanmar và bên kia biên giới Thái Lan cũng cho biết họ nghe thấy tiếng nổ liên tục kể từ khi chiến dịch đột kích của quân đội Myanmar bắt đầu vào tháng trước.

Trước đó, ngày 27/10, truyền thông cũng đưa tin quân đội Myanmar và BGF cho nổ tung tòa nhà ở tụ điểm lừa đảo KK Park , Myawaddy, đối diện làng Mae Ku, Mae Sot, Thái Lan. Đợt kích nổ bắt đầu từ 18h30 ngày 24/10 cho đến tối 25/10.

Loạt vụ nổ khiến khói trắng dày đặc lan sang vùng biên giới, tiếng nổ lớn đến mức có thể nghe thấy từ Mae Sot, Thái Lan. Đặc biệt, vụ nổ tại tòa nhà mới xây dựng trong khuôn viên KK Park vào lúc 18h56 khiến toàn bộ công trình bị phá hủy.

Quân đội Myanmar xác nhận động thái này nhằm thể hiện quyết tâm xóa bỏ hoạt động bất hợp pháp và mạng lưới tội phạm ở Myawaddy, bang Kayin.

Theo quân đội Thái Lan, chính quyền Myanmar thông báo trước cho họ về kế hoạch và vị trí kích nổ. Giới chức vùng biên giới Thái Lan cũng phát đi thông báo cho người dân qua loa phóng thanh.

Chiến dịch cũng ghi nhận 10.000 công dân nước ngoài cố gắng chạy trốn khỏi khu phức hợp vào ngày 24/10. Quan chức Thái Lan tại huyện Mae Ramat nhận được cảnh báo sau khi một nhóm công dân Trung Quốc bị bắt quả tang vượt biên trái phép.

Trong khi đó, Quốc hội Singapore thông qua sửa đổi luật hình sự, bổ sung hình phạt đánh roi đối với các tội phạm liên quan đến lừa đảo trực tuyến với mức phạt từ 6 - 24 roi, tuỳ vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội.

Những người đóng vai trò trung gian, bao gồm thành viên của tổ chức tội phạm và những người tuyển dụng, người giúp đỡ họ, chẳng hạn như những người chuyển tiền cung cấp tài khoản ngân hàng, thẻ SIM hoặc thông tin định danh kỹ thuật số Singpass cho kẻ lừa đảo có thể bị đánh tối đa 12 roi.