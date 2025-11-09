Người dân sốc nặng khi thấy cảnh tượng đáng sợ trong dòng nước lũ

Người dân đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện con trăn mắt lưới dài 6 mét trườn qua một chiếc bè tre nổi giữa trận mưa lớn ở thành phố Talisay, Cebu.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, con trăn bò lên chiếc bè trước khi bơi đi trong dòng nước lũ đục ngầu vào khoảng 8h sáng giờ địa phương ngày 4/11. Trong khi đó, có thể nhìn thấy đầu của một con gà trống trắng bị kẹt giữa các thanh tre.

Con trăn khổng lồ dài 6 mét được người dân phát hiện.

Bão Kalmaegi, được người dân địa phương gọi là Tino, đã khiến ít nhất 188 người tử vong và hàng trăm nghìn người trên khắp đất nước phải di dời. 135 người khác vẫn mất tích.

Cơ quan thời tiết nhà nước PAGASA cho biết, cơn bão đã gây ra lượng mưa tương đương hơn một tháng chỉ trong 24 giờ ở Nam Leyte và Cebu.

Cơn bão sau đó đổ bộ vào miền Trung Việt Nam vào cuối ngày 6/11, bật gốc cây, làm hư hại nhà cửa và gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng trước khi suy yếu khi di chuyển vào đất liền.

Các chuyên gia khí hậu cho biết, các cơn bão đang trở nên mạnh hơn do biến đổi khí hậu. Nhiệt độ đại dương ấm hơn cho phép các cơn bão tăng cường độ nhanh chóng, trong khi bầu khí quyển nóng hơn giữ nhiều hơi ẩm hơn, dẫn đến lượng mưa lớn.