Con vật nặng hơn 100kg chết bất thường trong mương giữa dịch bệnh: Cư dân lo ngại, chính quyền vào cuộc

Người dân lo lắng khi phát hiện xác con vật nặng hơn 100kg

Người dân huyện Chương Hóa (Đài Loan, Trung Quốc) bàng hoàng khi phát hiện xác một con nai nước nặng hơn 100kg nằm chết trong mương nước ven đường. Sự việc xảy ra đúng thời điểm dịch tả heo châu Phi đang được cảnh báo, khiến dư luận càng thêm lo ngại.

Một con nai nước trưởng thành (tên khoa học Cervus unicolor) được người dân xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa phát hiện đã chết trong rãnh nước trên tuyến đường Viên Tập, nối giữa Chương Hóa và huyện Nam Đầu.

Theo trang Yahoo! News Taiwan và Mirror Media, vụ việc xảy ra ngày 1/11 vừa qua. Khi phát hiện, con nai nằm gục trong mương nước, đã tử vong từ trước. Với trọng lượng ước tính hơn 100kg, người dân địa phương không thể tự di chuyển xác con vật mà phải báo lên chính quyền.

Ông Trịnh Khánh Tùng, trưởng thôn Xướng Hòa, cho biết lực lượng chức năng phải mất hai ngày để tiếp cận và thu gom xác do thời điểm đó trùng với lễ hội truyền thống Chạy nước của địa phương, khiến nhiều nhân lực được huy động phục vụ sự kiện. Đến ngày 3/11, đội vệ sinh môi trường mới có mặt để xử lý hiện trường.

Qua quan sát bên ngoài, con nai không có dấu hiệu bị tấn công hay va chạm giao thông. Theo ông Trịnh, có khả năng con vật đã chết do tuổi già hoặc kiệt sức sau khi di chuyển từ khu rừng lân cận. Ông cũng cho biết, những năm gần đây, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện vài cá thể nai nước từ vùng núi xuống đồng bằng, song việc một con nai lớn chết ngay trong khu dân cư là điều hiếm gặp.

Tuy nhiên, việc xác động vật lớn xuất hiện giữa lúc dịch tả heo châu Phi đang lan rộng ở nhiều khu vực của Đài Loan khiến người dân không khỏi bất an. Một số người lo ngại nguyên nhân có thể liên quan đến dịch bệnh động vật.

Câu trả lời từ cơ quan dịa phương

Trước phản ứng của người dân, Cơ quan Phòng chống dịch động vật huyện Chương Hóa đã nhanh chóng lấy mẫu kiểm tra và khẳng định: "Virus tả heo châu Phi chỉ lây nhiễm ở heo nhà và heo rừng, không gây bệnh cho các loài khác như bò, dê hay nai."

Theo cơ quan chức năng, có khả năng con vật đã chết do tuổi già hoặc kiệt sức sau khi di chuyển từ khu rừng lân cận. (Ảnh: Yahoo)

Đơn vị này cũng cho biết xác con nai đã được vận chuyển đến lò thiêu Xizhou để tiêu hủy, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm chéo trong môi trường.

Chính quyền huyện kêu gọi người dân bình tĩnh, không lan truyền tin đồn chưa xác thực, đồng thời tiếp tục hợp tác với các cơ quan chuyên môn trong việc giám sát, phát hiện sớm và phòng ngừa các dịch bệnh động vật.