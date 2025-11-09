Lỗ đen phát ra vụ bùng sáng tương đương 10.000 tỷ Mặt Trời

Hình minh họa mô phỏng lỗ đen siêu lớn đang xé toạc một ngôi sao có khối lượng gấp 30 lần Mặt Trời (Ảnh: Caltech)

Hiện tượng được phát hiện tại trung tâm một thiên hà có nhân hoạt động (AGN), nơi chứa lỗ đen siêu lớn đang nuốt vật chất xung quanh. Khi khí và bụi rơi vào đĩa quay quanh lỗ đen, chúng bị nung nóng và phát ra bức xạ mạnh, tạo nên vụ bùng sáng khổng lồ được đặt biệt danh “Superman”.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Astronomy, ánh sáng từ vụ bùng sáng này đạt độ sáng tương đương 10.000 tỷ Mặt Trời, gấp 30 lần so với các vụ nổ từng được ghi nhận trước đây. Các nhà khoa học cho rằng lỗ đen đã xé toạc và nuốt chửng một ngôi sao có khối lượng ít nhất gấp 30 lần Mặt Trời, trong một hiện tượng gọi là “sự kiện gián đoạn thủy triều”.

Hiện tượng này hiếm đến mức chỉ khoảng 1 trong 1 triệu nhân thiên hà hoạt động từng ghi nhận. Tia sáng được quan sát lần đầu vào tháng 11/2018 tại Đài quan sát Palomar ở California và được xác định là đến từ một lỗ đen có khối lượng gấp 500 triệu lần Mặt Trời.

Kính viễn vọng Samuel Oschin tại Đài quan sát Palomar, nơi Hệ thống Zwicky phát hiện vụ bùng sáng “Superman” năm 2018 (Ảnh: Caltech)

Giáo sư Matthew Graham thuộc Viện Công nghệ California cho biết: “Đây có lẽ là ngôi sao lớn nhất từng bị xé nát bởi một lỗ đen siêu lớn. Phát hiện này giúp chúng ta hiểu hơn về số lượng và đặc điểm của các ngôi sao khổng lồ tồn tại quanh trung tâm các thiên hà”.

Vụ bùng sáng vẫn đang tiếp diễn, khi lỗ đen tiếp tục “nuốt chửng” phần còn lại của ngôi sao. Các nhà khoa học ví quá trình này “giống như con cá voi đang nuốt dở con cá”.

Nhóm nghiên cứu cho biết việc theo dõi hiện tượng này giúp giới thiên văn hiểu sâu hơn về cách các lỗ đen phát triển, tương tác với các ngôi sao lân cận và định hình cấu trúc của các thiên hà.