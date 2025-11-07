Người đàn ông bị trăn dài 6 mét siết cổ trên sông

Những người đàn ông đang săn rắn thì phát hiện ra con trăn khổng lồ dài 6 mét nằm gần bờ sông trong một khu rừng trên đảo Borneo ở Indonesia.

Đoạn clip do Mohamed Alisa ghi lại cho thấy Heru, một người bắt rắn giàu kinh nghiệm, đã với tay tóm lấy cổ con trăn dưới nước vào tối ngày 3/6.

Sau đó, Heru rơi khỏi thuyền trong khi vẫn giữ chặt con trăn để ngăn nó cắn.

Con trắn siết cổ người đàn ông trong cuộc chạm trán.

Con trăn quấn quanh người và cố gắng siết cổ anh, khiến nhóm trên thuyền phải nhanh chóng can thiệp. Họ gỡ con trăn ra khỏi Heru và buộc nó vào thuyền để chụp ảnh.

Mohamed Alisa cho biết: "Đây là một trong những con trăn lớn nhất và khỏe nhất mà chúng tôi từng gặp. Nó đã được thả sau đó.

Nguyên tắc của chúng tôi là không làm hại các sinh vật sống. Chụp ảnh hoàn toàn vì mục đích khoa học".

Được biết, Heru may mắn không bị thương tích gì.

Trăn là loài rắn siết mồi không có nọc độc, nổi tiếng với khả năng phục kích và quấn chặt con mồi đến mức ngạt thở.

Loài rắn này thường lang thang vào khu dân cư để tìm kiếm thức ăn, đặc biệt là trong mùa nóng khi môi trường sống tự nhiên của chúng bị xáo trộn.