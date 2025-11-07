Kalmaegi - cơn bão chết chóc nhất 2025 đổ bộ 8 lần: Tang thương hằn in trên những khuôn mặt người thân nhận thi thể

Bão Tino (tên quốc tế: Kalmaegi), cơn bão nhiệt đới thứ 20 của Philippines trong năm 2025, cũng là cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất về người trong năm tính đến thời điểm hiện tại. Dựa trên dữ liệu địa phương đến ngày 7/11, ít nhất 150 người đã thiệt mạng, phần lớn trong số đó đến từ Cebu.

Kalmaegi đã gây ra mưa vừa đến mưa to và gió mạnh đến mạnh ở Visayas, một phần Mindanao và một số khu vực ở Nam Luzon. Bão đã đổ bộ 8 lần - một lần vào các tỉnh Nam Leyte, Cebu, Negros Occidental, Guimaras và Iloilo, cũng như ba lần vào Palawan - trước khi cuối cùng rời khỏi Khu vực Trách nhiệm của Philippines vào thứ Năm, ngày 6/11.

Joel Patalita, 50 tuổi, vẫn không tin nổi vào lượng nước lũ đã xóa sổ ngôi làng của mình chỉ sau một đêm, thứ Ba tuần trước, ngày 4/11.

Nhà của ông, Barangay Cabadiangan, nằm giữa hai thị trấn Liloan và Compostela ở phía bắc Cebu, hai trong số những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Cebu và có số thương vong cao nhất do ảnh hưởng của cơn bão.

Dựa trên dữ liệu từ Văn phòng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Tỉnh Cebu, tính đến ngày 6/11, Liloan có 36 người tử vong trong khi Compostela có 28 người.

Patalita cho biết do lũ lụt, một số người hàng xóm của ông đã bị cuốn trôi toàn bộ nguồn lương thực: "Chúng tôi đang mất điện hoàn toàn ở đây, thậm chí không có bất kỳ tín hiệu [viễn thông] nào. Rồi trong vài đêm tới, trời sẽ tối đen như mực vì chẳng còn gì cả. Đèn pin và điện thoại di động của chúng tôi đều hỏng rồi."

Người dân trở về dọn dẹp nhà cửa sau khi lũ lụt do bão Tino gây ra nhấn chìm cộng đồng của họ ở Barangay Cotcot, Liloan, Cebu, vào ngày 6 tháng 11 năm 2025. Ảnh: Jacqueline Hernandez/Rappler

Rác thải tràn ngập bờ biển ở thành phố Talisay, Cebu

Đây là thực tế mà hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, các cộng đồng dân cư bị cô lập ở Compostela, Liloan và các thị trấn khác bị ảnh hưởng bởi cơn bão đang phải đối mặt. Điều đáng chú ý là trận động đất mạnh 6,9 độ Richter làm rung chuyển Cebu vào ngày 30/9 vừa qua chưa đầy hai tháng.

Cùng lúc đó, khắp nơi trên Philippines lúc này là hình ảnh các gia đình đau buồn chờ đợi tại nhà tang lễ để nhận hài cốt của những người thân yêu đã thiệt mạng do lũ lụt nghiêm trọng từ bão Tino (Kalmaegi) gây ra.

Hình ảnh tại nhà tang lễ ở Liloan, Cebu, ngày 6 tháng 11 năm 2025

Lễ tiễn biệt 4 quân nhân Không quân Philippines thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng cứu hộ ở Agusan del Sur Thành phố Davao vào ngày 6 tháng 11 năm 2025.

Trong khi người dân vẫn chật vật sau bão Kalmaegi, một cơn bão nhiệt đới có tên quốc tế là Fung-wong (Phượng Hoàng) cũng đã mạnh lên thành bão nhiệt đới dữ dội bên ngoài Khu vực trách nhiệm của Philippines vào lúc 2 giờ sáng thứ Sáu, ngày 7/11.

Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết bão Fung-wong hiện có sức gió mạnh nhất liên tục là 95 km/giờ. Sức gió giật hiện tại lên tới 115 km/giờ.

PAGASA cho biết bão Fung-wong có thể đi vào khu vực chịu trách nhiệm của Philippines vào nửa đêm hoặc sáng sớm thứ Bảy, ngày 8/11. Bão sẽ được đặt tên địa phương là Uwan.

Nguồn: Rappler