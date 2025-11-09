Lần đầu tiên con người vừa chụp được những hình ảnh đáng kinh ngạc này ở Na Uy

Các nhà khoa học thuộc Khảo sát Cá voi sát thủ Na Uy (Norwegian Orca Survey) và Kênh Cá voi sát thủ (Orca Channel) đã ghi lại được, lần đầu tiên và với chi tiết đáng kinh ngạc, cảnh tượng một cá voi sát thủ (còn gọi là orca) sinh con và giờ đầu tiên của cá thể sơ sinh này.

Các nhà nghiên cứu đã chứng kiến khoảnh khắc một con cá voi sát thủ con ra đời trong tự nhiên, theo những bức ảnh có một không hai được công bố.

Khoảnh khắc bất ngờ

Theon đó, các nhà nghiên cứu đang quan sát một nhóm cá voi sát thủ ( Orcinus orca ) trong một chuyến đi ngắm cá voi ngoài khơi Skjervøy thuộc Vòng Bắc Cực thì nước xung quanh đàn vật đột nhiên chuyển sang màu đỏ thẫm vì máu.

"Chúng tôi đang trôi nổi yên tĩnh và theo dõi cảnh kiếm ăn, thì đột nhiên, gần thuyền, máu đổ ra và bắn tung tóe khắp nơi," Krisztina Balotay , một nhiếp ảnh gia và nhà quay phim tại Kênh Cá voi sát thủ, viết trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 2 tháng 11.

"Lúc đầu, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra," Balotay viết. "Một lát sau, tôi thấy một cái đầu nhỏ nhô lên khỏi mặt nước. Hóa ra, một con cái đang sinh con ngay cạnh chúng tôi."

Vòng tròn bảo vệ của cả đàn

Ngay sau khi cá thể con ra đời, những con còn lại trong đàn đã tạo thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh nó. Những con cá voi sát thủ này, chủ yếu là con cái và cá thể non, hoạt động bất thường và dường như đang ra sức đẩy cá thể sơ sinh lên bề mặt , điều này ban đầu khiến nhóm nghiên cứu trên thuyền lo lắng.

"Chúng tôi quan sát thấy chúng cõng cá thể con trên lưng và giữ nó trên mặt nước để lấy không khí," Balotay viết. "Tôi đã không chắc liệu nó còn sống hay không."

Các nhà khoa học thuộc Khảo sát Cá voi sát thủ Na Uy đã điều khiển máy bay không người lái (drone) bay trên đàn cá voi sát thủ để quan sát kỹ hơn. Họ cũng yêu cầu năm thuyền ngắm cá voi khác có mặt ở hiện trường rời khỏi khu vực để động vật có thể bình tĩnh.

Hình ảnh từ drone cho thấy cá thể con đã vật lộn để nổi lên trong 15 phút đầu tiên sau khi sinh, nhưng sau đó thì nó đã sống sót và khỏe mạnh.

Đây là lần đầu tiên khoảnh khắc cá voi sát thủ sinh con được ghi nhận

"Cá thể mẹ được xác định là NKW-591 , một con cái quen thuộc được nhận dạng lần đầu tiên vào năm 2013," đại diện nhóm nghiên cứu viết. "Nó đã sinh nhiều con nên là một người mẹ giàu kinh nghiệm."

Vây lưng của cá thể con bị cong, nhưng điều này là bình thường trong những giờ đầu tiên sau khi một cá thể sơ sinh chui ra khỏi tử cung, Balotay lưu ý. "Thật tuyệt vời khi được chứng kiến cảnh tượng như thế này trong tự nhiên," cô nói thêm.

Đây là trường hợp đầu tiên được ghi lại về một con cá voi sát thủ được sinh ra trong tự nhiên và giờ đầu tiên nó sống sót. Nhóm nghiên cứu đã theo dõi đàn cá voi sát thủ cho đến khi trời tối, giữ khoảng cách hơn 1.000 feet (300 mét) để không làm phiền chúng. "Chúng tôi cũng đảm bảo không gian của cá voi được bảo vệ bằng cách ngăn chặn các thuyền khác tiếp cận," họ cho biết.

Khảo sát Cá voi sát thủ Na Uy hy vọng họ sẽ gặp lại đàn cá voi sát thủ này và cá thể con trong những tuần tới. Trong thời gian chờ đợi, các nhà nghiên cứu sẽ đối chiếu dữ liệu họ thu thập được trong và sau khi sinh để phục vụ cho một nghiên cứu.

"Việc ghi lại sự sống sót của cá thể con vẫn là một trong những mục tiêu cốt lõi của nghiên cứu dài hạn của chúng tôi," họ kết luận.

Nguồn: Live Science