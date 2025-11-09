Người đàn ông câu được con cá vàng trị giá 74 triệu đồng trên biển

Gần đây, một cư dân mạng ở Phúc Kiến, Trung Quốc, đã đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh một ông lão đang câu cá trên biển và bắt được một con cá có màu vàng óng ánh, khiến những người chứng kiến kinh ngạc và thốt lên: "Sao nó lại có thể có màu vàng được?".

Cư dân mạng tin rằng đó là một con cá mú vàng, một số người còn suy đoán rằng "nhìn bề ngoài, nó có giá trị ít nhất năm con số".

Người đàn ông câu được con cá có màu vàng óng.

Rất nhiều cư dân mạng cũng đã thảo luận về chủng loại, giá cả và các thông tin khác về con cá sau khi hình ảnh này được đăng tải.

Ngày 23/10, người đăng clip cho biết, cảnh tượng này được bạn anh quay vào ngày 20/10 tại vùng biển gần Ninh Đức. Ông lão này đã bắt được một con cá mú vàng, ước tính trị giá khoảng 20.000 Nhân dân tệ (74 triệu đồng).

Một giáo sư từ Học viện Thủy sản, Đại học Nông nghiệp Hoa Trung nói với phóng viên của tờ Jimu News rằng, theo clip, con cá mà ông lão câu được có lẽ là cá mú vàng, nhưng xét về màu sắc, hình thái và tập tính sinh hoạt, thì nó giống một cá thể cá mú vàng nuôi bị sổng ra ngoài hơn.

Ninh Đức nằm gần biển, đây cũng là quê hương của cá mú vàng, có nhiều mô hình nuôi cá mú vàng trong lồng bè. Dưới ảnh hưởng của các yếu tố bất khả kháng như bão, cá mú vàng nuôi sổng từ lồng bè sẽ vào vịnh sinh sống, màu sắc cơ thể của chúng tương tự như các cá thể hoang dã, nhưng hình dáng và lối sống khác với các cá thể hoàn toàn hoang dã, chẳng hạn như tập tính di cư theo đàn, sợ ánh sáng mạnh...