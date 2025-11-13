Khu vực Đông Nam Á ghi nhận nhiều trận động đất liên tiếp

Động đất được ghi nhận tại Thái Lan, vào rạng sáng 13/11/2025 (Ảnh: National Geographic)

Một trận động đất nhẹ đã được ghi nhận tại đảo Koh Samui, miền Nam Thái Lan, vào rạng sáng 13/11. Cơ quan Khí tượng Thái Lan cho biết người dân tại khu vực Bo Phut cảm nhận được rung lắc và nghe tiếng động lớn, song không có thiệt hại nào được báo cáo.

Theo Bộ phận Quan trắc Động đất thuộc Cục Khí tượng Thái Lan, trận động đất có độ lớn 2,4 độ, xảy ra lúc 0h47 (giờ địa phương), với tâm chấn ở độ sâu khoảng 4 km dưới khu vực Koh Samui. Đây là một trong những khu vực du lịch nổi tiếng của tỉnh Surat Thani.

Người dân địa phương cho biết họ nghe thấy một vài tiếng động lớn, giống tiếng sấm, đồng thời nhà cửa bị rung lắc nhẹ trong thời gian ngắn. Một số hộ dân sống trong nhà 1 tầng và 2 tầng đều cảm nhận được dao động. Nhà chức trách Thái Lan khẳng định trận động đất có cường độ nhỏ, không gây nguy hiểm và không ảnh hưởng đến các hoạt động trên đảo.

Thảm họa động đất xảy ra tại Myanmar hồi tháng 3/2025 (Ảnh: TTXVN)

Trong khi đó, khu vực Đông Nam Á trong 2 ngày gần đây cũng ghi nhận nhiều trận động đất nhẹ. Trung tâm Dữ liệu Động đất Quốc gia Lào cho biết lúc 23h26 ngày 12/11 (giờ địa phương), một trận động đất có độ lớn 4,9 xảy ra tại bản Kengpoun, huyện Viengxay, tỉnh Houaphanh, giáp biên giới Việt Nam. Tâm chấn ở độ sâu khoảng 10 km. Thông tin ban đầu cho thấy không có thiệt hại lớn.

Cơ quan này khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến, đề phòng dư chấn và các hiện tượng địa chất liên quan.

Myanmar cùng thời điểm cũng ghi nhận hai trận động đất nhẹ từ sáng 12/11 đến sáng 13/11.

Theo Cục Tài nguyên Khoáng sản Thái Lan, các trận động đất vừa qua xảy ra có thể xuất phát từ các vết nứt trên đá granit được kích thích bởi năng lượng địa nhiệt.