Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa lũ nghiêm trọng

Phần lớn khu vực Đông Nam Á đang trải qua một trong những mùa mưa khắc nghiệt nhất trong nhiều năm trở lại đây, với chuỗi đợt lũ lụt liên tiếp chỉ trong vài tuần sau các cơn bão mạnh. Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều địa phương, Indonesia đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp ứng phó thiên tai từ ngày 25/11 đến 8/12, đặc biệt tại tỉnh Tây Sumatra.

Lực lượng cứu hộ dùng xuồng hơi sơ tán người dân khỏi nhà bị ngập ở tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia, ngày 25/11/2025. (Ảnh: BASARNAS/AP)

Tại tỉnh Tây Sumatra, tổng cộng 13 huyện và thành phố bị ảnh hưởng do mưa lũ. Dự báo mưa lớn còn tiếp diễn và có thể gây ra các đợt lũ mới hoặc sạt lở thêm tại những khu vực có địa hình dốc và đất yếu.

Tính đến ngày 26/11, lũ quét và sạt lở trên đảo Sumatra đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán. Công tác cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn do nhiều khu vực bị chia cắt và nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng khi mưa lớn kéo dài.