Thiếu gia của tập đoàn Samsung thi đại học chỉ trả lời sai đúng 1 câu

Các cộng đồng trực tuyến Hàn Quốc đang xôn xao sau khi con trai của CEO Hotel Shilla Lee Boo-jin, một thành viên nổi bật của gia đình Tập đoàn Samsung, được cho là chỉ trả lời sai một câu hỏi trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (Suneung) năm nay.

Park Sun-young, chủ tịch Ủy ban Sự thật và Hòa giải mới, đã viết trên Facebook: "Con trai bà Lee, họ Lim và là học sinh năm thứ ba của trường Trung học Whimoon, được báo cáo là chỉ mắc một lỗi sai duy nhất trong kỳ thi Suneung năm nay. Mọi người nói rằng cậu bé chưa bao giờ mất vị trí đứng đầu toàn trường trong suốt những năm học tại Trường Trung học Cơ sở Whimoon."

Hình ảnh hiếm hoi truyền thông chụp được bà Lee với con trai khi cậu còn nhỏ

Lim, cháu trai của Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, được cho là đã học Trường Tiểu học Gyeonggi và tốt nghiệp Trường Trung học Cơ sở Whimoon vào năm 2023 với tư cách là học sinh đứng thứ hai toàn trường. Hiện cậu đang học năm cuối tại Trường Trung học Whimoon.

Bà Park cho biết bà rất ngạc nhiên khi bà Lee Boo-jin chọn cho con trai học tập tại Hàn Quốc, không giống như nhiều gia đình tài phiệt lớn khác thường gửi con cái ra nước ngoài du học.

Bà viết: "Ngày nay, nhiều gia đình khá giả, từ những người nổi tiếng đến giới tinh hoa kinh doanh, đổ xô cho con vào các trường mẫu giáo chỉ dạy bằng tiếng Anh và cuối cùng gửi chúng ra nước ngoài. Việc một nữ thừa kế Samsung, bất chấp nguồn lực và mối quan hệ không giới hạn của mình, vẫn giữ con trai ở lại Hàn Quốc trong suốt những năm đi học bằng cách nào đó khiến tôi cảm thấy biết ơn."

"Đại công chúa Samsung" chụp ảnh con trai trong lễ tốt nghiệp cấp 2 năm 2023

Các bản tin cho biết, vào năm 2018, khi con trai bà Lee vào trường trung học cơ sở, bà Lee đã chuyển từ nơi ở tại Itaewon, Yongsan, đến Daechi, Gangnam, một khu phố ở phía nam Seoul nổi tiếng với cụm trường luyện thi tư nhân dày đặc.

Bà đã sống ở Daechi-dong trong suốt những năm con trai học trung học phổ thông, trước khi gần đây chuyển về Itaewon, nơi các thành viên gia đình Samsung cư trú.

Theo Viện Đánh giá và Chương trình Giảng dạy Hàn Quốc, chỉ có năm thí sinh đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Suneung năm nay. Kỳ thi này được nhiều người đánh giá là khó hơn đáng kể so với năm ngoái do các phần Ngôn ngữ Hàn Quốc và Tiếng Anh đặc biệt thử thách.

Giới chuyên môn trong ngành cho biết Lim được kỳ vọng có cơ hội rất cao để được nhận vào ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Quốc gia Seoul danh giá. Tuy nhiên, chưa rõ dự định học tập của “thiếu gia chaebol” này là gì.

Thông tin về con trai của Chủ tịch Lee Boo-jin được giữ kín thông tin trước truyền thông. Cha của cậu là Lim Woo-jae, cựu cố vấn cấp cao của Samsung Electro-Mechanics. Cặp đôi đã kết hôn vào năm 1999 và cuộc hôn nhân của họ từng được xem là sự kiện gây chú ý lớn trong giới truyền thông Hàn Quốc vì là sự kết hợp giữa con gái tài phiệt hàng đầu và một nhân viên bình thường. Cặp đôi đã ly hôn vào năm 2020 sau một quá trình tố tụng kéo dài.

