Khoảnh khắc rùng rợn: Người đàn ông bị đàn voi hoang dã giẫm chết khi mải tiến tới chụp ảnh selfie

Theo xác nhận của giới chức địa phương, vụ việc xảy ra vào ngày thứ Ba tại khu vực Ara South, thuộc khối Mandu, quận Ramgarh. Nạn nhân được xác định là anh Amit Kumar Rajwar, trú tại làng Kedla.

Cán bộ kiểm lâm Nitish Kumar cho biết, anh Rajwar đã tiến lại gần một đàn gồm 8 con voi hoang dã nhằm ghi hình và chụp ảnh, sau đó bất ngờ bị đàn voi tấn công và giẫm đạp dẫn đến tử vong tại chỗ.

“Những sự cố như thế này vẫn liên tục xảy ra, dù Sở Lâm nghiệp đã nhiều lần phát loa cảnh báo, kêu gọi người dân không tiếp cận gần voi hoang dã,” ông Nitish Kumar nói với hãng tin PTI.

Clip kinh hoàng ghi lại sự việc

Vị quan chức này cũng cho biết thêm, hiện có khoảng 42 con voi đang di chuyển thành nhiều nhóm nhỏ trong các khu rừng nằm dọc khu vực giáp ranh giữa hai quận Bokaro và Ramgarh, làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột giữa con người và động vật hoang dã.

Trước đó chỉ vài ngày, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại bang Odisha. Một thanh niên đã bị voi giẫm chết khi cố gắng tiếp cận để quan sát đàn voi tại khu rừng Karanjia, thuộc quận Mayurbhanj.

Theo đài Odisha TV, nạn nhân tham gia cùng một nhóm người dân địa phương tụ tập tại làng Narasandh Joba để xem đàn voi hoang dã di chuyển từ Jharkhand sang khu vực Ghagarbeda.

Vào đêm muộn, khoảng 30 con voi xuất hiện, thu hút đông đảo người hiếu kỳ. Trong khi phần lớn giữ khoảng cách an toàn, nam thanh niên này được cho là đã tiến lại quá gần một con voi, khiến con vật nổi hung và tấn công. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã không qua khỏi.

Giới chức lâm nghiệp Ấn Độ tiếp tục kêu gọi người dân tuân thủ các cảnh báo an toàn, tránh tiếp cận hoặc khiêu khích động vật hoang dã, đặc biệt trong bối cảnh voi thường xuyên di chuyển qua các khu dân cư ở nhiều bang miền Đông nước này.

Nguồn: WION News