Bé trai vô tình làm hỏng chiếc vương miện trị giá 8,4 tỷ đồng

Mới đây, một cậu bé đã làm rơi chiếc vương miện bằng vàng trị giá 240.765 bảng Anh (8,4 tỷ đồng) - tại Bảo tàng X ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đoạn clip cho thấy đứa trẻ chạm vào tủ trưng bày bằng kính và chiếc vương miện rơi xuống đất. Chiếc vương miện này thuộc sở hữu của người nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp, Zhang Kaiyi.





Nó được chồng cô, nghệ sĩ Zhang Yudong, chế tác tỉ mỉ từ vàng nguyên chất để cô đeo trong ngày cưới.

Các chuyên gia vẫn đang tính toán mức độ thiệt hại đối với tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: Jam Press)

Các chuyên gia hiện ước tính thiệt hại gây ra vào khoảng 42.420 bảng Anh (1,4 tỷ đồng) và lo ngại rằng cha mẹ của cậu bé có thể phải chịu trách nhiệm về khoản tiền này.

Mặc dù món đồ đã có bảo hiểm, nhưng người có tầm ảnh hưởng tin rằng giá trị của nó không thể chỉ được tính toán dựa trên trọng lượng vàng.

Người phát ngôn của địa điểm tổ chức trước đó đã tuyên bố rằng "nắp của tủ trưng bày không được cố định chắc chắn".

Các luật sư cũng cho rằng, xét đến đặc điểm và giá trị của chiếc vương miện, hộp trưng bày lẽ ra phải chắc chắn và có khả năng bảo vệ tốt hơn.

Hiện vẫn chưa rõ liệu có biển báo "không được chạm vào" được gắn trên vật phẩm đó trước khi xảy ra tai nạn hay không.

Shipper sốc nặng khi nhận được 6,4 triệu đồng tiền boa sau khi giao đơn hàng

Máy bay lao thẳng xuống đất, 10 người tử vong thương tâm

Trong một bài đăng tiếp theo, Trương Khai Di nhấn mạnh rằng cô chưa bao giờ có ý định đòi bồi thường từ gia đình đứa trẻ hoặc vạch trần bất kỳ ai.

Cô ấy cũng chỉ ra rằng tác phẩm đã được bảo hiểm đầy đủ và cô chỉ muốn được tư vấn về cách tốt nhất để giải quyết yêu cầu bồi thường.

Vương miện bị hư hại hiện đang được các chuyên gia đánh giá trong khi các cuộc thảo luận vẫn tiếp tục.

Phương Linh (t/h)