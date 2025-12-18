Soi profile "bảo mẫu triệu đô" của nhà William - Kate: Tốt nghiệp trường Harvard cho bảo mẫu, 10 năm chỉ làm đúng một việc

Chúng ta thường trầm trồ trước sự đĩnh đạc của Hoàng tử George, nét thanh lịch sớm nở của Công chúa Charlotte hay sự tinh nghịch nhưng vẫn trong khuôn khổ của Hoàng tử bé Louis. Nhiều người ca ngợi Vương phi Kate khéo dạy con, nhưng sự thật đằng sau những đứa trẻ ngoan ngoãn ấy là bóng dáng của một "người mẹ thứ hai" đầy quyền năng. Đó là Maria Teresa Turrion Borrallo - bảo mẫu người Tây Ban Nha, người đã dành 10 năm thanh xuân để trở thành "mỏ neo" vững chắc cho gia đình xứ Wales, cân bằng giữa kỷ luật hoàng gia khắt khe và một tuổi thơ hồn nhiên đúng nghĩa.

Chi tiết nhỏ tiết lộ "quyền lực ngầm"

Trong bữa tiệc trưa Giáng sinh mới đây tại Điện Buckingham, khi cả thế giới đang mải mê ngắm nhìn chiếc váy nhung đỏ rực rỡ của Công chúa Charlotte và khoảnh khắc "tông xuyệt tông" với mẹ Kate, thì những ống kính tinh tường nhất lại bắt gặp một hình ảnh quen thuộc ở hàng ghế sau.

Vẫn là gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt sắc sảo nhưng ôn hòa, Maria Borrallo ngồi đó, lặng lẽ quan sát George, Charlotte và Louis. Sự hiện diện của cô không ồn ào, không chiếm spotlight, nhưng lại mang đến một cảm giác an tâm tuyệt đối. Giống như một trụ cột vô hình, chỉ cần có Maria ở đó, mọi sự hỗn loạn của trẻ con đều được kiểm soát trong êm đẹp.

Gia nhập gia đình xứ Wales khi Hoàng tử George mới chỉ tròn 8 tháng tuổi, đến nay Maria đã trở thành một phần máu thịt của gia đình này. Không chỉ đơn thuần là người trông trẻ, cô là người định hình nhân cách, là người nắm giữ những quy tắc ứng xử mà ba đứa trẻ hoàng gia phải tuân theo ngay từ khi chập chững biết đi.

Xuất thân từ "Harvard của giới bảo mẫu" và kỷ luật sắt bọc nhung

Không phải ngẫu nhiên mà William và Kate lại tin tưởng giao những đứa con vàng ngọc cho Maria. Cô tốt nghiệp từ Norland College - ngôi trường danh tiếng được ví như Harvard trong giới đào tạo bảo mẫu, nơi sản sinh ra những "Mary Poppins" ngoài đời thực với bộ đồng phục màu nâu đặc trưng. Tại đây, các bảo mẫu không chỉ học cách thay tã hay pha sữa, họ được huấn luyện về tâm lý trẻ em, kỹ năng tự vệ, lái xe tốc độ cao và cả những nghi thức hoàng gia phức tạp nhất.

Chính nền tảng giáo dục đó đã tạo nên phong cách làm việc trứ danh của Maria: Nghiêm khắc nhưng đầy tình thương. Cô nổi tiếng với quan điểm giáo dục "không thỏa hiệp" trước những thói hư tật xấu, nhưng lại cực kỳ khuyến khích sự tự do trong vui chơi. Maria luôn đảm bảo bọn trẻ được lấm lem bùn đất, được chạy nhảy ngoài trời bất kể nắng mưa, được leo trèo và khám phá thế giới thay vì dán mắt vào màn hình iPad. Triết lý của cô rất rõ ràng: Một đứa trẻ hoàng gia trước hết phải là một đứa trẻ hạnh phúc và khỏe mạnh.

Người giữ lửa thầm lặng một thập kỷ cống hiến phía sau hào quang

Mặc dù Vương phi Kate luôn cố gắng dành tối đa thời gian để tự tay chăm sóc các con, nhưng với trọng trách của một Vương hậu tương lai, lịch trình dày đặc là điều không thể tránh khỏi. Những lúc ấy, vai trò của Maria trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Cô không cố gắng thay thế vai trò làm mẹ của Kate, mà cô lấp đầy những khoảng trống, tạo ra sự nhất quán trong việc giáo dục.

Nếu bạn thấy Hoàng tử Louis bớt nghịch ngợm hơn trong các buổi lễ, hay Charlotte biết cách cúi chào và vẫy tay đầy khí chất, đó chính là "công trình" của Maria. Cô dạy bọn trẻ cách kiểm soát cảm xúc khi có hàng trăm ống kính chĩa vào, dạy chúng cách cư xử lịch thiệp nhưng không đánh mất sự hồn nhiên. Một nguồn tin thân cận hoàng gia từng tiết lộ: "Maria thông minh, kiên nhẫn và có trực giác làm mẹ thiên bẩm. Lũ trẻ yêu cô ấy và vợ chồng William hoàn toàn tin tưởng cô ấy".

Hơn 10 năm gắn bó, từ đám cưới của dì Pippa Middleton đến lễ thành hôn của chú Harry, bóng dáng Maria luôn thấp thoáng phía sau, sẵn sàng can thiệp khi cần thiết nhưng cũng biết cách "tàng hình" để gia đình tận hưởng khoảnh khắc riêng tư. Sự tinh tế ấy là điều không phải ai cũng làm được. Cô mang đến cho những đứa trẻ hoàng gia một chút phóng khoáng của văn hóa Tây Ban Nha, hòa quyện với sự chỉn chu của truyền thống Anh quốc.

Trong thời đại mà áp lực đè nặng lên vai những đứa trẻ sinh ra đã ở vạch đích, Maria Borrallo chính là "bến đỗ" bình yên. Cô dạy chúng tính độc lập không phải sự độc lập để xa cách cha mẹ, mà là khả năng tự chủ, biết mình được yêu thương nhưng cũng phải biết tự đứng trên đôi chân mình. Khi nhìn thấy George, Charlotte và Louis lớn lên từng ngày, chững chạc và hiểu chuyện, công chúng hiểu rằng, đằng sau sự giáo dục thành công ấy là sự cống hiến thầm lặng nhưng vĩ đại của người phụ nữ đến từ Tây Ban Nha này.