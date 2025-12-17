Nhìn cách George, Charlotte và Louis trưởng thành năm nay mới thấy: Cách dạy con "vừa nhu vừa cương" của William - Kate đã thực sự hái quả ngọt

Dõi theo hành trình lớn khôn của những đứa trẻ Hoàng gia luôn là niềm vui của người hâm mộ trên khắp thế giới. Và năm 2025 dường như là một cột mốc đặc biệt quan trọng đối với gia đình xứ Wales. Theo các chuyên gia, sự thay đổi trong thần thái của Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và cậu út Louis tại các sự kiện công chúng không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả ngọt ngào từ cách giáo dục hiện đại, tinh tế của cha mẹ. Hãy cùng nhìn lại một năm đầy ắp kỷ niệm và hé lộ những điều thú vị về Giáng sinh đầu tiên của gia đình tại tư dinh mới Forest Lodge.

Sự trưởng thành vượt bậc và "khí chất" tự nhiên trước ống kính

Nếu thường xuyên theo dõi những bước chân của gia đình Hoàng gia Anh trong suốt năm 2025, hẳn bạn sẽ nhận ra một sự chuyển mình rõ rệt ở ba đứa trẻ nhà William và Kate. Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử bé Louis đã đồng hành cùng cha mẹ trong vô số sự kiện quan trọng, nhưng điều đáng nói không phải là tần suất xuất hiện, mà là cách chúng hiện diện. Robert Jobson, một tác giả và chuyên gia Hoàng gia uy tín, đã chia sẻ với tạp chí Hello! những quan sát đầy tinh tế của mình. Ông cho rằng cả ba đứa trẻ đều thể hiện một sự đĩnh đạc ấn tượng. Cái sự "tự nhiên" khi đứng trước hàng trăm ống kính máy quay hay biển người hâm mộ không phải là điều dễ dàng có được, ngay cả với người lớn.

Sự thay đổi này không tự nhiên mà đến. Nó phản ánh chính xác bức tranh về một chế độ quân chủ hiện đại mà Thân vương William và Vương phi Kate đang dày công xây dựng. Họ không rèn giũa con cái trở thành những bức tượng cứng nhắc trong lồng kính, mà dạy chúng cách hòa nhập, quan sát và thấu hiểu trách nhiệm của mình một cách nhẹ nhàng nhất. Chính sự giáo dục vừa nghiêm khắc, vừa tôn trọng cá tính riêng ấy đã giúp Charlotte và Louis phát triển được sự thoải mái tự nhiên, một nét duyên dáng khiến công chúng ngày càng yêu mến.

Hoàng tử George: Từ cậu bé nhút nhát đến vị Vua tương lai đầy bản lĩnh

Trong bức tranh trưởng thành chung ấy, sự thay đổi của Hoàng tử George có lẽ là điểm sáng rực rỡ nhất. Là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng, áp lực đặt lên vai cậu bé luôn nặng nề hơn hai em. Chúng ta vẫn thường nhớ đến một George có phần rụt rè, hay e ngại nép mình vào cha mẹ trong những lần xuất hiện trước đây. Nhưng năm 2025 đã cho thấy một phiên bản hoàn toàn khác. Cậu bé dường như đã rũ bỏ được lớp vỏ bọc nhút nhát để khoác lên mình sự tự tin cần có của một người lãnh đạo tương lai.

Chuyên gia Jobson nhận định rằng George ngày càng trở nên quyết đoán và tự chủ hơn. Năm nay, cậu bé thậm chí còn thực hiện một số nhiệm vụ riêng lẻ mà không có sự tháp tùng của các em, một phần trong lộ trình những bài học về "vương quyền" mà cậu đang được tiếp nhận. Sự trưởng thành này rõ rệt đến mức, nhiều người tin rằng sẽ không còn lâu nữa, chúng ta sẽ được thấy hình ảnh chững chạc của George đứng đọc kinh thánh tại một trong những buổi lễ hát mừng Giáng sinh do chính mẹ mình tổ chức. Đó sẽ là khoảnh khắc đánh dấu sự chuyển giao thế hệ đầy xúc động và tự hào.

Giáng sinh đầu tiên tại "tổ ấm vĩnh cửu" Forest Lodge

Bên cạnh sự trưởng thành về mặt nhận thức, năm 2025 cũng mang đến một sự thay đổi lớn về không gian sống cho những đứa trẻ nhà xứ Wales. Vào tháng 10 vừa qua, gia đình 5 người đã chính thức nói lời tạm biệt với Adelaide Cottage để chuyển đến Forest Lodge nằm trong Công viên Windsor Great Park. Đây được mô tả là "ngôi nhà mãi mãi" của họ, một chốn đi về bình yên và rộng rãi hơn để các con thỏa sức vui đùa. Chính vì thế, Giáng sinh năm nay mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt – mùa lễ hội đầu tiên tại tổ ấm mới.

Không khí chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này đang diễn ra vô cùng tất bật và ấm cúng. Cựu phóng viên Hoàng gia của BBC, Jennie Bond, chia sẻ với tờ Mirror rằng, dù mang trên mình tước hiệu cao quý, nhưng William và Kate suy cho cùng vẫn là những bậc cha mẹ bình thường với tình yêu con vô bờ bến. Bà tin rằng cặp đôi sẽ khó lòng cưỡng lại việc "chiều hư" lũ trẻ một chút trong dịp này, giống như bao ông bố bà mẹ khác luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con mình khi điều kiện cho phép. Sự giàu có ở đây không chỉ là vật chất, mà là sự giàu có về tình yêu thương và những khoảnh khắc gia đình sum vầy.

Những món quà giản dị trong danh sách ước nguyện của lũ trẻ

Và bạn sẽ tò mò, những đứa trẻ sinh ra ở vạch đích sẽ mong chờ điều gì vào đêm Giáng sinh? Câu trả lời có thể sẽ khiến bạn bất ngờ vì sự giản dị và "rất trẻ con" của chúng. Theo dự đoán của chuyên gia Jennie Bond, danh sách quà tặng năm nay của ba anh em không hề xa hoa hay cầu kỳ như người ta vẫn tưởng tượng. Cậu cả George, giống như bao cậu bé tuổi teen khác, có lẽ vẫn đang mê mẩn những trò chơi điện tử và hy vọng sẽ có thêm vài đĩa game mới trong bộ sưu tập.

Trong khi đó, cô em gái cá tính Charlotte lại là một tín đồ của thể thao và vận động. Với niềm đam mê dành cho bóng đá, thể dục dụng cụ và cưỡi ngựa, bất cứ món quà nào liên quan đến sự năng động đều sẽ khiến cô bé mỉm cười. Và đừng quên, Charlotte cũng rất yêu thích nhảy múa, nên một món đồ liên quan đến khiêu vũ cũng là một gợi ý tuyệt vời. Còn với cậu út Louis nghịch ngợm, người luôn tràn đầy năng lượng, niềm đam mê hiện tại chính là những cú bật nhảy. Một chiếc bạt lò xo mini trong nhà có thể sẽ là món quà "trúng tim đen" khiến cậu bé reo hò thích thú.

Dù món quà là gì đi nữa, chắc chắn rằng William và Kate, với sự thấu hiểu con cái sâu sắc, sẽ tạo ra những bất ngờ thú vị để biến Giáng sinh đầu tiên tại Forest Lodge trở thành một ký ức tuổi thơ lấp lánh và không thể nào quên cho ba thiên thần nhỏ của mình.