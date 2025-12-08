Khoảnh khắc "tan chảy" của Vương phi Kate bên con gái Charlotte 10 tuổi: Một cử chỉ nhỏ gói trọn tình mẫu tử giữa lễ Giáng sinh

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp tháng 12 về, người hâm mộ Hoàng gia lại ngóng chờ sự xuất hiện của gia đình Thân vương xứ Wales tại buổi lễ hát thánh ca "Together at Christmas". Năm nay, tâm điểm không chỉ dừng lại ở nhan sắc mặn mà của bà mẹ 3 con Kate Middleton hay vẻ phổng phao, xinh đẹp của công chúa Charlotte lên 10, mà còn nằm ở một khoảnh khắc tương tác "ngọt lịm" giữa hai mẹ con ngay trước thềm Tu viện Westminster. Giữa không gian lộng lẫy ấy, thông điệp về "tình yêu dưới mọi hình thức" lại được thể hiện qua một chi tiết trang trí thủ công mộc mạc đến bất ngờ, khiến ai nhìn vào cũng muốn học theo ngay để mang không khí ấm áp về nhà.

Cái chạm tay tinh tế và sự trưởng thành của "bông hồng nước Anh"

Vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 12 vừa qua, không khí lễ hội tại London dường như ấm áp hơn hẳn với sự kiện hát thánh ca thường niên lần thứ 5 do chính Vương phi Kate chủ trì. Nếu như mọi năm, sự chú ý thường đổ dồn vào những bộ cánh lộng lẫy, thì năm nay, ống kính truyền thông lại bắt trọn được những rung cảm gia đình vô cùng chân thật. Vương phi Kate, 43 tuổi, đã đến Tu viện Westminster từ sớm để đích thân đón tiếp các vị khách quý, những tình nguyện viên thầm lặng và các nghệ sĩ biểu diễn. Và rồi, khoảnh khắc Thân vương William xuất hiện cùng ba người con – Hoàng tử George (12 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi) đã thực sự làm bừng sáng cả không gian.

Điều khiến người ta không thể rời mắt chính là sự tương tác đầy tình cảm giữa Kate và cô con gái duy nhất. Charlotte, giờ đây đã ra dáng một thiếu nữ 10 tuổi thanh tú, được bắt gặp đang mỉm cười rạng rỡ khi tiến về phía mẹ ở khu vực lối vào. Đáp lại nụ cười ấy là một cử chỉ vô cùng dịu dàng: Vương phi Kate nhẹ nhàng đặt tay lên lưng con gái, một cái chạm tay vừa như che chở, vừa như khích lệ để hướng dẫn lũ trẻ bước vào bên trong thánh đường uy nghiêm. Chỉ một hành động nhỏ nhưng đủ để thấy sự kết nối bền chặt và tình yêu thương vô bờ mà Kate dành cho các con, bất chấp những quy tắc khắt khe của chốn cung đình.

Sự kiện năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, được tổ chức ngay tại nơi William và Kate đã trao lời thề nguyện vào năm 2011, với chủ đề xuyên suốt là "Tình yêu dưới mọi hình thức". Có lẽ vì thế mà sự đồng điệu của gia đình xứ Wales càng trở nên nổi bật. Họ chọn trang phục "tông xuyệt tông" đầy tinh tế: Ba cha con William, George và Louis lịch lãm trong những bộ vest xanh navy, trong khi Charlotte diện chiếc váy cùng tông xanh có cổ trắng trang nhã. Riêng Vương phi Kate trở thành tâm điểm với chiếc áo khoác dáng dài màu xanh lá cây đậm, điểm xuyết phần lông vũ sang trọng quanh cổ, khéo léo "match" với màu cà vạt của chồng và các con trai. Một bức tranh gia đình hoàn hảo, nơi thời trang không chỉ là vẻ bề ngoài mà còn là ngôn ngữ của sự gắn kết.

Học người Hoàng gia cách mang "Tình yêu" vào nhà qua món đồ trang trí 0 đồng

Tuy nhiên, điều khiến sự kiện năm nay trở nên gần gũi và chạm đến trái tim công chúng hơn cả không nằm ở những bộ cánh đắt tiền, mà nằm ở một chi tiết trang trí vô cùng giản dị bên trong Tu viện. Giữa không gian tráng lệ, cây thông Giáng sinh năm nay được trang hoàng bằng một chuỗi xích giấy màu đỏ quấn quanh thân cây. Trên những mắt xích giấy mộc mạc ấy là tên của các thành viên, trong đó có cả tên của ba đứa trẻ nhà Wales, cùng những thông điệp yêu thương được viết tay nắn nót.

Chi tiết này chính là gợi ý tuyệt vời cho các chị em đang đau đầu tìm cách trang hoàng nhà cửa đón Giáng sinh và Tết Dương lịch sắp tới. Chúng ta thường nghĩ lễ hội là phải mua sắm những món đồ trang trí lấp lánh, đắt đỏ, nhưng Vương phi Kate đã chứng minh điều ngược lại: Sự sang trọng và ấm áp nhất đến từ những gì chân thành và thủ công nhất. Một chuỗi xích giấy đỏ - màu của may mắn, của lễ hội - không tốn quá nhiều chi phí nhưng lại chứa đựng giá trị tinh thần to lớn.

Hãy thử tưởng tượng vào những ngày cuối năm này, thay vì ra cửa hàng mua sẵn, cả gia đình cùng quây quần bên nhau cắt giấy, dán hồ. Bố mẹ và các con cùng viết lên đó những điều ước, những lời biết ơn hay đơn giản là tên của từng thành viên trong gia đình. Chuỗi giấy ấy khi treo lên cây thông hay chăng lên cửa sổ, không chỉ là vật trang trí bắt mắt, mà còn là sợi dây kết nối tình cảm, là minh chứng cho một mái ấm hạnh phúc. Màu đỏ của giấy nổi bật trên nền xanh của cây lá (giống như cách phối màu trang phục của gia đình Kate) sẽ mang lại hiệu ứng thị giác cực kỳ hút mắt, vừa mang nét truyền thống phương Tây, lại vừa rất hợp với quan niệm may mắn trong ngày Tết của người Á Đông.

Sự kiện kết thúc trong không khí lắng đọng với ca khúc "Silent Night" do nghệ sĩ Zak Abel trình bày (thay thế cho Hannah Waddingham vào phút chót). Cùng với sự góp mặt của đại gia đình, từ gia đình Tindall, nhà Middletons cho đến các ngôi sao nổi tiếng, buổi lễ đã khép lại nhưng dư âm về cái chạm tay ấm áp của người mẹ và chuỗi xích giấy đỏ chở che những yêu thương vẫn còn đọng lại mãi. Mùa lễ hội này, hãy thử sống chậm lại một chút, học cách yêu thương từ những điều giản đơn nhất, như cách mà Vương phi Kate đã và đang truyền cảm hứng cho hàng triệu bà mẹ trên thế giới.