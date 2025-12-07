Vắng mặt tại tiệc Giáng sinh của chị dâu Kate, Công chúa Eugenie nhắn nhủ một câu khiến ai cũng ấm lòng giữa "bão" tin đồn

Khi ánh đèn Giáng sinh lung linh thắp sáng Tu viện Westminster trong đêm nhạc thường niên của Vương phi Kate, người hâm mộ Hoàng gia Anh nhanh chóng nhận ra sự thiếu vắng của hai nhân vật quan trọng: Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie.

Giữa lúc dư luận đang xôn xao về những biến động tước hiệu của cha mình - ông Andrew, sự vắng mặt này dễ bị thêu dệt thành những câu chuyện xa cách. Thế nhưng, sự thật lại đơn giản và ấm áp hơn nhiều. Chỉ bằng một bức ảnh và vài dòng nhắn nhủ chân tình, Công chúa Eugenie không chỉ giải thích lý do vắng mặt mà còn gửi đi một thông điệp yêu thương đầy tinh tế đến người chị dâu họ đang nỗ lực mang lại niềm tin và hy vọng cho cộng đồng.

Lời nhắn gửi từ xa và sự tiếc nuối của những người em

Vào tối ngày 5/12 vừa qua, khi không khí lễ hội ngập tràn tại Tu viện Westminster, nơi Vương phi Kate tổ chức buổi hòa nhạc Giáng sinh "Together at Christmas" lần thứ năm, sự chú ý của công chúng không chỉ đổ dồn vào gia đình xứ Wales mà còn là sự vắng bóng của hai người em họ thân thiết: Beatrice và Eugenie. Khác với mọi năm khi cả hai luôn xúng xính váy áo đến ủng hộ chị dâu, năm nay họ đã không thể hiện diện.

Ngay sau khi sự kiện diễn ra, Công chúa Eugenie – người em gái 35 tuổi đầy tình cảm đã không giấu được sự tiếc nuối của mình. Cô đăng tải lên Instagram Story hình ảnh tờ chương trình của buổi lễ được đặt khéo léo trên một nhánh thông, kèm theo dòng tâm sự mộc mạc mà chân thành: "Ước gì Bea và em có thể cùng ăn mừng tối nay với gia đình". Cách gọi tắt tên chị gái Beatrice là "Bea" đầy thân mật càng khiến dòng trạng thái trở nên gần gũi, xóa tan cảm giác xa cách của những nghi thức Hoàng gia cứng nhắc.

Không chỉ dừng lại ở việc bày tỏ sự tiếc nuối, Eugenie còn dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến người chị dâu đang là tâm điểm của sự kiện. Cô viết tiếp: "Chúc @princeandprincessofwales (tài khoản chính thức của Thân vương và Vương phi xứ Wales) có một buổi tối thật đặc biệt tại buổi lễ thánh ca tuyệt vời này. Thật là một thông điệp tuyệt vời về tình yêu và niềm hy vọng". Động thái này được xem là cực kỳ tinh tế và khéo léo. Trong bối cảnh Vương phi Kate vừa trải qua một năm đầy thử thách về sức khỏe và đây là sự kiện đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của cô, lời động viên từ xa của Eugenie như một cái ôm ấm áp, khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối của các thành viên trong gia đình dành cho nhau, dù họ không thể kề vai sát cánh ngay tại thời điểm đó.

Lý do thực sự đằng sau sự vắng mặt và truyền thống bị gián đoạn

Thực tế, theo nguồn tin thân cận chia sẻ với tờ PEOPLE, cả Công chúa Beatrice và Eugenie đều đã nhận được lời mời tham dự từ đầu mùa thu. Tuy nhiên, cuộc sống bận rộn với những cam kết cá nhân đã khiến họ không thể sắp xếp thời gian để có mặt. Điều này để lại nhiều tiếc nuối bởi đây là lần đầu tiên chuỗi tham dự liên tiếp của họ bị gián đoạn. Kể từ khi Vương phi Kate khởi xướng sự kiện ý nghĩa này vào năm 2021, vợ chồng Công chúa Beatrice và doanh nhân Edoardo Mapelli Mozzi chưa từng vắng mặt. Thậm chí, trong hai năm gần nhất là 2023 và 2024, họ còn biến đêm nhạc thành dịp sum họp gia đình khi đưa cả cậu con trai riêng của Edo là Christopher Woolf (bé Wolfie) cùng tham dự, tạo nên những khoảnh khắc gia đình hỗn hợp (blended family) văn minh và đáng yêu trước ống kính truyền thông.

Công chúa Eugenie cũng là một người ủng hộ nhiệt thành của chương trình. Cô đã tham dự đều đặn từ năm 2021 đến 2023, và ba năm trước còn tay trong tay cùng chồng là Jack Brooksbank đến chia vui. Sự hiện diện của các cô con gái nhà York tại sự kiện của Kate luôn được xem là biểu tượng của sự đoàn kết thế hệ trẻ trong Hoàng gia, một "liên minh" vững chắc giữa các người em họ và vợ chồng Thân vương William. Chính vì vậy, sự vắng mặt năm nay dù có lý do chính đáng vẫn để lại một khoảng trống nhỏ trong bức tranh đoàn viên ngày cuối năm. Dẫu vậy, sự kiện vẫn diễn ra long trọng với sự góp mặt của nhiều thành viên cao cấp khác như Nữ công tước Sophie, vợ chồng Zara Tindall, và dĩ nhiên là ba nhóc tỳ Hoàng gia: Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis.

Vẫn là những nàng Công chúa kiêu hãnh giữa "cơn bão" tước hiệu của cha

Sự vắng mặt của hai chị em Beatrice và Eugenie càng trở nên nhạy cảm hơn khi đặt trong bối cảnh những biến động lớn đang xảy ra với gia đình riêng của họ. Cha của họ, ông Andrew, vừa trải qua một giai đoạn đầy sóng gió khi Vua Charles chính thức khởi động quy trình thu hồi các tước hiệu và danh dự Hoàng gia của em trai mình vào cuối tháng 10 vừa qua. Những hệ lụy từ mối quan hệ gây tranh cãi của ông Andrew trong quá khứ đã dẫn đến việc ông phải từ bỏ tước vị, thậm chí được yêu cầu trả lại hợp đồng thuê dinh thự Royal Lodge lâu năm ở Windsor. Ngay cả mẹ của họ, bà Sarah Ferguson, cũng sẽ không còn sử dụng tước hiệu Nữ công tước xứ York. Đây thực sự là một cú sốc lớn và là một giai đoạn chuyển giao đầy khó khăn đối với gia đình nhà York.

Tuy nhiên, điều đáng mừng và cũng là sự an ủi lớn nhất đối với người hâm mộ là địa vị của Beatrice và Eugenie hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những rắc rối của cha mình. Theo nguồn tin từ Hoàng gia, là cháu nội của cố Nữ hoàng Elizabeth II, cả hai vẫn giữ nguyên tước hiệu Công chúa và kính ngữ "Her Royal Highness" (Vương thất Điện hạ) theo đúng Sắc lệnh Hoàng gia năm 1917 của Vua George V. Giữa những ồn ào và áp lực bủa vây người cha, hai nàng công chúa vẫn giữ vững phong thái đĩnh đạc, tiếp tục cuộc sống riêng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên khác trong Hoàng gia. Dòng tin nhắn chúc mừng chị dâu Kate của Eugenie chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy: Dù sóng gió bên ngoài có lớn đến đâu, tình cảm gia đình và sự kết nối giữa những người chị em vẫn luôn là ngọn lửa sưởi ấm, vẹn nguyên và đầy trân trọng.