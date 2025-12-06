Kate Middleton rạng rỡ chủ trì đại lễ Giáng sinh, visual "bùng nổ" tại thánh đường thiêng liêng chỉ sau vài ngày gây bão với vương miện quyền lực

Giáng sinh ở London luôn mang một màu sắc cổ tích, và năm nay, câu chuyện cổ tích ấy lại được viết tiếp bởi Vương phi Kate Middleton tại Tu viện Westminster. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, người phụ nữ quyền lực nhưng đầy tình cảm của Hoàng gia Anh đứng ra chủ trì buổi lễ hát mừng "Together at Christmas" (Bên nhau đêm Giáng sinh). Không còn vẻ xa cách của những nghi thức ngoại giao cứng nhắc, Kate xuất hiện tại thánh đường nơi cô từng tổ chức đám cưới thế kỷ, mang theo thông điệp giản dị nhưng lay động lòng người về tình yêu thương. Giữa một thế giới đang quay cuồng và đôi khi trở nên rời rạc, sự hiện diện của Kate cùng gia đình và những người bạn thân thiết như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng: Sau tất cả, tình yêu chính là sợi dây neo giữ chúng ta lại với nhau.

Khi thánh đường sáng đèn cũng là lúc "trái tim" của Hoàng gia tỏa sáng

Vương phi xứ Wales, ở tuổi 43, bước ra khỏi xe trong một diện mạo không thể hoàn hảo hơn cho không khí lễ hội. Cô chọn cho mình chiếc áo khoác dáng dài màu xanh lá cây đậm chất Giáng sinh, điểm xuyết bằng lớp lông thú giả mềm mại quanh cổ, vừa sang trọng lại vừa ấm áp, kết hợp cùng đôi bốt đen da lộn thanh lịch. Nhưng điểm nhấn tinh tế nhất có lẽ nằm ở đôi bông tai hình ngôi sao của thương hiệu Robinson Pelham - món phụ kiện cô từng đeo trong buổi ra mắt phim Top Gun: Maverick năm 2022, như một cách khéo léo kết nối những khoảnh khắc rực rỡ của quá khứ với hiện tại.

Thấp thoáng bên trong lớp áo khoác là chiếc váy kẻ caro đỏ xanh truyền thống, một chi tiết nhỏ nhưng đủ để thấy sự tinh tế của Kate trong việc tôn vinh những giá trị cổ điển của mùa lễ hội. Cô đến một mình, tranh thủ thời gian sớm để đích thân chào đón các vị khách quý, những tình nguyện viên và các nghệ sĩ biểu diễn, trước khi được đoàn tụ cùng chồng và ba thiên thần nhỏ – Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis, những điểm tựa tinh thần vững chắc luôn sát cánh bên mẹ trong mọi sự kiện quan trọng.

Khung cảnh bên trong Tu viện Westminster thực sự là một bữa tiệc của cảm xúc và ánh sáng. Không chỉ có sự hiện diện của 1.600 vị khách mời, sự kiện năm nay còn quy tụ những ngôi sao hàng đầu như minh tinh Kate Winslet, nam ca sĩ Dan Smith và diễn viên Chiwetel Ejiofor. Một chút thay đổi vào phút chót đã xảy ra khi nữ ca sĩ Hannah Waddingham không thể góp giọng vì vấn đề sức khỏe, nhưng thay vào đó, Zak Abel đã lấp đầy không gian bằng giai điệu Silent Night da diết, khiến cả thánh đường như lắng đọng. Đặc biệt, sự xuất hiện của "bà hoàng làm bánh" Mary Berry – người đã tự tay giúp kết những vòng hoa trang trí cho buổi lễ càng làm tăng thêm không khí ấm cúng, gia đình.

Eugene Levy, người vừa có cuộc trò chuyện thân mật hiếm hoi với Hoàng tử William, cũng lặng lẽ có mặt, chứng kiến khoảnh khắc sum vầy đầy ý nghĩa này. Tất cả họ tụ họp về đây không phải vì những danh xưng hào nhoáng, mà vì một mục đích chung mà Kate đã dày công xây dựng suốt 5 năm qua.

"Tình yêu dưới mọi hình hài" - Thông điệp chữa lành từ rễ cây đến trái tim người

Chủ đề của năm nay, "Tình yêu dưới mọi hình hài" (Love in all its forms), nghe qua có vẻ đơn giản nhưng lại chứa đựng một sức nặng to lớn trong bối cảnh hiện tại. Trong thông điệp gửi đi từ Cung điện, ý nghĩa của buổi lễ được mô tả vô cùng xúc động: "Năm nay, buổi lễ sẽ mang mọi người lại gần nhau để tôn vinh tình yêu dù đó là tình yêu trong gia đình, tình bạn bè, tình làng nghĩa xóm hay thậm chí là những khoảnh khắc kết nối mạnh mẽ với những người xa lạ. Trong một thế giới đôi khi mang lại cảm giác vụn vỡ và mất kết nối, tình yêu chính là sức mạnh hàn gắn, bắc cầu qua các thế hệ, cộng đồng, văn hóa và đức tin". Được hỗ trợ bởi Quỹ Hoàng gia, sáng kiến này của Kate bắt đầu từ năm 2021 như một lời tri ân đến những người hùng thầm lặng trong đại dịch COVID-19, và giờ đây nó đã trở thành một truyền thống không thể thiếu, mỗi năm lại soi chiếu ánh sáng vào một góc khuất khác nhau của cuộc sống cần được sẻ chia.

Trong lá thư tâm huyết gửi đến từng vị khách, Vương phi Kate đã viết những dòng chữ mộc mạc nhưng thấm đẫm triết lý nhân sinh, khiến người đọc không khỏi rưng rưng. Cô viết: "Buổi lễ hát mừng này mang đến khoảnh khắc của sự sum vầy tập thể, một cơ hội để tôn vinh tinh thần cộng đồng và sự phụng sự, để vinh danh những sợi dây liên kết hữu hình và vô hình đang trói buộc tất cả chúng ta. Thời gian, sự quan tâm và lòng trắc ẩn mà các bạn trao đi, thường là lặng lẽ, không cần lời nói, không mong cầu sự đền đáp hay công nhận, lại tạo nên những thay đổi phi thường trong cuộc đời người khác".

Và hình ảnh so sánh của cô mới thật sự đắt giá: "Giáng sinh là thời điểm nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống của mỗi người được đan cài vào nhau sâu sắc đến nhường nào. Giống như rễ của những cái cây cùng chia sẻ sức mạnh dưới lòng đất, không ai nhìn thấy nhưng lại vô cùng thiết yếu, chúng ta cũng nương tựa vào nhau như vậy".

Buổi lễ năm nay còn mang một nốt trầm sâu lắng khi dành sự tưởng nhớ đặc biệt đến Nữ công tước xứ Kent, Katharine, người vừa qua đời vào tháng 9. Khi các vị khách bước vào Tu viện, họ được chào đón bởi những giai điệu từ các tài năng trẻ của tổ chức Future Talent – nhóm nhạc do chính cố Nữ công tước đồng sáng lập để hỗ trợ những trẻ em nghèo có năng khiếu âm nhạc. Ít ai biết rằng, Katharine từng đam mê âm nhạc đến mức bí mật làm giáo viên dạy nhạc, và giờ đây, di sản của bà vẫn tiếp tục vang lên qua những ngón đàn của thế hệ trẻ, ngay trong buổi lễ do cháu dâu bà tổ chức. Sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa người đã khuất và người đang sống, càng làm cho không khí Giáng sinh thêm phần thiêng liêng.

Nhìn Kate rạng rỡ và gần gũi hôm nay, ít ai nghĩ rằng chỉ mới vài ngày trước, cô vừa trải qua những nghi lễ cấp nhà nước long trọng bậc nhất. Hôm thứ Tư, ngày 3/12, Vương phi đã cùng các thành viên Hoàng gia đón tiếp Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh. Tại bữa tiệc quốc yến ở Lâu đài Windsor, cô đã khiến truyền thông bùng nổ khi đội chiếc vương miện thứ năm trong đời mình - Vương miện Oriental Circlet của Nữ hoàng Victoria. Từ hình ảnh một Vương phi lộng lẫy, quyền uy với kim cương và châu báu, Kate trở về với hình ảnh một người mẹ, người vợ, người phụ nữ của cộng đồng trong chiếc áo khoác xanh giản dị, thắp lên ngọn nến của tình yêu thương. Sự chuyển mình ấy chính là lý do vì sao Kate Middleton không chỉ là một biểu tượng thời trang, mà còn là biểu tượng của hơi ấm gia đình mà công chúng luôn khao khát tìm thấy ở Hoàng gia.