Mercedes đâm vào bùng binh rồi bay lên trời như phim hành động

Clip được ghi lại từ camera giám sát cho thấy chiếc xe lao thẳng vào bùng binh, va vào lề đường và bị hất lên không trung với tốc độ cực nhanh.

Mercedes đâm vào bùng binh rồi bay lên trời như phim hành động

Chiếc xe bay trên không trung vài giây trước khi đâm vào một cột kim loại cách trạm xăng chỉ vài mét.

Theo một báo cáo địa phương, cư dân trong một khu chung cư gần đó đã nghe thấy một tiếng động chói tai từ cú va chạm kinh hoàng. Các quan chức cho biết người lái xe 49 tuổi này bị tiểu đường khiến ông ngất xỉu khi đang lái xe.

Chiếc xe ô tô bay lên không trung sau va chạm.

Người đàn ông bị mắc kẹt trong đống đổ nát trước khi được lực lượng cứu hộ giải cứu và đưa đến bệnh viện.

Ông bị gãy nhiều xương nhưng may mắn thoát khỏi mọi thương tích nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát cho biết người đàn ông này đã đi ngược chiều vào vòng xoay, đâm vào trung tâm với tốc độ cao và bị hất văng.

Bản dựng của Stirile ProTV cho thấy bánh xe của chiếc Mercedes phát ra tia lửa khi va vào lề đường trước khi lao vút lên trời trong vài giây. Sau đó, chiếc xe lao qua hàng rào và tránh được một vụ nổ lớn có thể xảy ra liên quan đến một máy bơm xăng lớn.

Cảnh sát đã phạt anh ta 1.600 lei (9,6 triệu đồng) và đình chỉ giấy phép lái xe trong 90 ngày trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.