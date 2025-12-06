Cụ ông vô gia cư trúng số 14,8 tỷ đồng, họ hàng kéo đến đòi nhận nuôi

Ông Suton, 68 tuổi, còn được gọi là chú Jae, đã trúng tổng cộng 18 triệu Baht (14,8 tỷ đồng) với dãy số 641252.

Được biết, chú Jae sống một mình trong một căn phòng thuê ở quận San Pa Tong. Ông chỉ kiếm được 350 Baht (288 nghìn đồng) mỗi ngày từ những công việc lặt vặt và trả 1.500 Baht (1,2 triệu đồng) tiền thuê nhà mỗi tháng. Nhưng vào ngày 1/12, ông đã trúng độc đắc với 3 tờ vé số trúng thưởng của chính phủ, với dãy số 641252.

Theo Thairath, những tấm vé này được một người bán hàng ở chợ đưa cho chú Jae và nói rằng chú có thể trả tiền sau.

Được biết, vợ đã bỏ chú Jae và con trai cách đây nhiều thập kỷ vì không thể chịu đựng được cuộc sống nghèo đói.

Chú Jae trúng xổ số 18 triệu Baht tại Chiang Mai. Ảnh: Khaosod

Sau khi tin chú Jae trúng số lan truyền, họ hàng từ nhiều quận đã đổ xô đến thăm. Nhiều người đề nghị nhận nuôi và chăm sóc chú. Tuy nhiên, họ không thể thống nhất được chú nên đi với ai.

Sự bất đồng giữa những người thân càng trở nên sâu sắc hơn khi nhân viên từ hai ngân hàng khác nhau đến thuyết phục chú Jae gửi tiền thắng cược của mình vào ngân hàng của họ.

Cuối cùng, người thân của chú Jae đã đưa chú đến một ngân hàng ở Lamphun để nhận giải thưởng xổ số, Thaiger đưa tin.

Ông Chaiyavej Boonthima, trưởng thôn Ban Piang, tiết lộ rằng trước đó, văn phòng phúc lợi xã hội Chiang Mai đã phê duyệt ngân sách 40.000 Baht (32,9 triệu đồng) để xây một ngôi nhà nhỏ cho chú Jae. Nhưng sau khi người đàn ông này trúng số tiền lớn, các quan chức đã quyết định phân bổ lại số tiền dự định xây nhà để giúp đỡ những người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Ông Chaiyavej cũng cho biết chủ nhà đã đề nghị bán căn nhà nơi chú Jae hiện đang thuê với giá hơn 2 triệu baht (1,6 tỷ đồng). Ông khuyến nghị đây là một khoản đầu tư ổn định lâu dài, có thể tạo ra thu nhập từ việc cho thuê. Ông cũng khuyên chú Jae nên chi tiêu hợp lý và tránh những quyết định lãng phí.