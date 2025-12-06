Ngành hàng không Ấn Độ hỗn loạn, 1.000 chuyến bay bị huỷ chỉ trong vài ngày: Điều gì khiến hàng nghìn hành khách mắc ket?

Ấn Độ đang rơi vào cảnh hỗn loạn hàng không khi IndiGo, hãng bay lớn nhất nước và chiếm gần 2/3 thị phần nội địa, bất ngờ hủy khoảng 1.000 chuyến bay chỉ trong vài ngày đầu tháng 12.

Theo Reuters, tình trạng này khiến các sân bay trọng điểm như New Delhi, Mumbai và Bengaluru bị quá tải nghiêm trọng, hàng nghìn hành khách mắc kẹt, nhiều chuyến bị trì hoãn hàng giờ hoặc bị hủy mà không có phương án thay thế kịp thời. Financial Times mô tả đây là một trong những cuộc khủng hoảng vận hành tệ nhất từng xảy ra với IndiGo, vốn nổi tiếng là hãng hoạt động ổn định nhất Ấn Độ.

IndiGo lý giải sự cố bằng “tổ hợp yếu tố ngoài tầm kiểm soát”, bao gồm thời tiết xấu, sự cố hệ thống công nghệ, và đặc biệt là quy định mới về giờ nghỉ của phi công được Cơ quan Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) ban hành. Quy định này yêu cầu tăng thời gian nghỉ ngơi và siết số giờ làm việc ban đêm, khiến lịch khai thác của hãng bị xáo trộn mạnh. IndiGo thừa nhận họ đã không chuẩn bị đủ nhân sự để đáp ứng tiêu chuẩn mới, dẫn tới thiếu hụt tổ lái nghiêm trọng vào đúng thời điểm nhu cầu bay cuối năm tăng cao.

Tuy nhiên, phía phi công phản bác lập luận đó. Một số người được Reuters phỏng vấn cho rằng hãng đã “cắt giảm quá mức” nhân sự dự phòng, ép lịch bay dày đặc và không đầu tư kịp thời vào đào tạo, dẫn đến hệ quả tất yếu là sụp đổ vận hành. Nhiều phi công nói thẳng rằng hãng đã “đánh cược vào may rủi”, hy vọng quy định mới sẽ được nới lỏng hoặc trì hoãn, nhưng thực tế lại khác và IndiGo phải trả giá bằng khủng hoảng toàn hệ thống.

Tác động của vụ việc lan rộng ngoài ngành hàng không. Reuters ghi nhận nhiều đám cưới ở Ấn Độ phải thay đổi kế hoạch vì khách mời không thể tới kịp, một số sự kiện kinh doanh bị hủy, các sân bay rơi vào tình trạng quá tải với hàng dài người xếp hàng yêu cầu bồi thường hoặc đổi vé. Chính phủ phải can thiệp, yêu cầu IndiGo báo cáo từng giờ và tạm thời cho phép nới quy định áp dụng với phi công để tránh đổ vỡ hoàn toàn trong ngắn hạn.

Cổ phiếu của InterGlobe Aviation, công ty mẹ của IndiGo, giảm mạnh sau sự cố. Giới phân tích cho rằng khủng hoảng lần này cho thấy điểm yếu của cả ngành hàng không Ấn Độ: phụ thuộc nặng vào một hãng lớn, trong khi quy định lao động và chuẩn an toàn ngày càng siết chặt. Với IndiGo, sự cố trở thành bài kiểm tra về quản trị rủi ro và chuẩn bị vận hành — và là lời nhắc rằng khi nắm thị phần quá lớn, chỉ một thiếu sót nhỏ cũng có thể kéo theo hỗn loạn trên quy mô quốc gia.

Theo Reuters, IndiGo hiện nắm gần 65% thị phần nội địa, vượt xa mọi đối thủ và đóng vai trò trụ cột trong hệ thống vận tải hàng không của quốc gia 1,4 tỷ dân. Thành lập năm 2006, IndiGo theo đuổi mô hình giá rẻ với triết lý “đúng giờ, vận hành đơn giản và thân thiện”, từ đó xây dựng được uy tín về hiệu quả vận hành mà nhiều hãng ở Ấn Độ khó có thể đạt được.

Trước đó, hãng này đã nhiều lần ký các hợp đồng đặt mua quy mô kỷ lục, trong đó có đơn hàng 500 máy bay Airbus A320neo vào năm 2023 – đơn đặt hàng lớn nhất trong lịch sử ngành hàng không thương mại. Chiến lược mở rộng mạnh mẽ giúp IndiGo không chỉ tăng thị phần nội địa mà còn mở rộng nhanh ra quốc tế.

Theo: The NY Times﻿