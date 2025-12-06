Số ca nhiễm “siêu vi khuẩn” tăng vọt lên mức kỷ lục, Hàn Quốc cảnh báo

Theo đó, số ca mắc trong năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại đã vượt qua tổng số ca của cả năm 2024.

Theo số liệu từ Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), tính đến ngày 1 tháng 12, nước này đã ghi nhận 44.930 ca nhiễm CRE, tăng 6.1% so với 42.347 ca của năm 2024. Đây cũng là con số cao nhất kể từ khi Hàn Quốc triển khai hệ thống giám sát toàn quốc vào năm 2018, với xu hướng tăng liên tục trong suốt 7 năm qua.

CRE là chủng vi khuẩn thuộc nhóm Enterobacterales - các vi khuẩn đường ruột phổ biến – nhưng đã phát triển khả năng kháng carbapenem, nhóm kháng sinh mạnh vốn được xem là “lá chắn cuối cùng” trong điều trị nhiễm trùng nặng.

Từ khi được đưa vào diện giám sát bắt buộc từ tháng 6 năm 2017, số ca nhiễm CRE đã leo thang từng năm. Ghi nhận của KDCA cho thấy:

2017: 5.717 ca

2018: 11.954 ca

2019: 15.369 ca

2020: 18.113 ca

2021: 23.311 ca

2022: 30.548 ca

2023: 38.405 ca

Giới chức y tế cảnh báo đà tăng này phản ánh sự thay đổi căn bản trong cuộc chiến chống bệnh truyền nhiễm.

“Mối lo chỉ xoay quanh các mầm bệnh mới đã không còn như trước,” một chuyên gia chấn thương chỉnh hình nhận định. “Vi khuẩn kháng thuốc đang định hình lại hoàn toàn bức tranh bệnh truyền nhiễm trong tương lai.”

Dữ liệu cho thấy những lỗ hổng đáng lo ngại trong nhóm người cao tuổi và bệnh nhân điều trị dài hạn.

Những người từ 60 tuổi trở lên chiếm 86,3% tổng số ca nhiễm CRE được báo cáo. Riêng nhóm từ 70 tuổi trở lên ghi nhận hơn 31.000 ca, phản ánh rõ nét điểm giao nhau giữa tốc độ già hóa dân số nhanh chóng của Hàn Quốc và tình trạng kháng kháng sinh ngày càng trầm trọng.

Các chuyên gia nhận định rằng bệnh viện dưỡng lão, cơ sở chăm sóc dài hạn và những môi trường điều trị rủi ro cao khác đang tồn tại nhiều hạn chế mang tính cấu trúc trong kiểm soát nhiễm khuẩn, tạo điều kiện để CRE lan rộng âm thầm ở những bệnh nhân có hệ miễn dịch suy yếu.

Bệnh nhân trong môi trường y tế là nhóm có nguy cơ cao nhất đối với CRE. Vi khuẩn thường lây lan trong bệnh viện thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với người nhiễm bệnh, hoặc qua thiết bị y tế bị nhiễm khuẩn. Lạm dụng kháng sinh là nguyên nhân chính thúc đẩy tình trạng kháng thuốc, và khi đã nhiễm CRE, bệnh nhân thường rất hạn chế lựa chọn điều trị.

Giới chức y tế cảnh báo rằng nhiễm CRE không chỉ kéo dài thời gian nằm viện và làm tăng chi phí điều trị, mà còn gây ra nhiều rủi ro kinh tế - xã hội ngày càng lớn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp kháng kháng sinh vào danh sách 10 mối đe dọa hàng đầu đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu từ năm 2019.

Trước tình hình này, KDCA cho biết cơ quan đang xây dựng Kế hoạch Quản lý Kháng kháng sinh Quốc gia giai đoạn 3 (2026–2030), với mục tiêu giảm sử dụng kháng sinh, duy trì hiệu quả điều trị và tăng cường phòng ngừa lây nhiễm. Kế hoạch dự kiến được hoàn tất vào cuối tháng 12.

Hàn Quốc hiện vẫn nằm trong nhóm các quốc gia tiêu thụ kháng sinh nhiều nhất thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Tính đến năm 2023, nước này ghi nhận mức tiêu thụ 31,8 liều xác định mỗi ngày trên 1.000 dân, cao thứ hai trong 34 quốc gia có dữ liệu và vượt xa mức trung bình 18,3 liều của OECD.

Nguồn: The Straits Times