Cụ ông 90 tuổi qua đời, để lại toàn bộ tài sản cho con trai người giúp việc: Con gái "đứng không vững" khi nghe phán quyết từ toà án

Do sống xa quê, người phụ nữ Triệu Vĩnh Thu (65 tuổi, Trung Quốc) thuê giúp việc chăm sóc bố mẹ già từ năm 2020. Người giúp việc Trịnh Tú Anh, 50 tuổi được giới thiệu là người thật thà, siêng năng. Ban đầu, cô Triệu vẫn thường xuyên về nhà thăm cha mẹ mỗi tháng. Tuy nhiên sau khi mẹ qua đời, cô Triệu bận chăm cháu gái lại vướng dịch bệnh nên hơn nửa năm không đến nhà cha.

Ảnh minh hoạ

Đến tháng 6/2022, cô Triệu nhận tin sét đánh khi hàng xóm thông báo cha cô đã qua đời. Triệu Vĩnh Thu vội vàng về quê thì phát hiện người giúp việc Trịnh Tú Anh đã tiến hành tổ chức xong tang lễ cho bố mình. Bản thân cô khi đó hoàn toàn không thể liên lạc với người này. Cô Triệu báo cảnh sát thì biết được sự thật cha cô đã đăng ký kết hôn với Trịnh Tú Anh, toàn bộ tài sản theo di chúc đã chuyển qua con trai người này. Trong thủ tục làm tang lễ cho ông Triệu chỉ có chữ ký của người con trai người giúp việc, với ghi chú là nhân thân người quá cố.

Toàn bộ tiền trợ cấp sau khi qua đời, tiền lương hưu của cụ ông 90 tuổi cũng biến mất theo mẹ con người giúp việc. Căn nhà cũ của cha mẹ cô Triệu cũng bị khoá trái không thể ra vào. Triệu Vĩnh Thu tìm cách liên lạc với người giúp việc để thương lượng nhưng đối phương tìm cách né tránh.

Ảnh minh hoạ

Vậy nên tháng 9/2023, Triệu Vĩnh Thu kiện người giúp việc Trịnh Tú Anh ra tòa. Cô cho rằng việc đăng ký kết hôn với người lớn tuổi khả năng nhận thức kém, không có năng lực hành vi dân sự là “lừa đảo hôn nhân”, nhân danh hôn nhân nhằm mục đích tham ô tài sản.

Trong đơn kiện, Triệu Vĩnh Thu chỉ ra việc chênh lệch tuổi tác vô cùng lớn giữa cha cô và người giúp việc. Cô Triệu nhấn mạnh việc bố mình tuổi cao sức yếu nên không thể đăng ký kết hôn chỉ sau 2 tháng kể từ khi mẹ cô qua đời. Thời điểm ông Triệu đi đăng ký kết hôn hoàn toàn không có người thân duy nhất là Triệu Vĩnh Thu đi cùng, vậy nên cô Triệu muốn hủy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bất thường này.

Ảnh minh hoạ

Theo Jiu Pai News, tháng 4/2024, Toà án địa phương xác định ông Triệu và Trịnh Tú Anh đã cung cấp đầy đủ hồ sơ và tiến hành thủ tục đúng theo quy định về đăng ký kết hôn. Dù Triệu Vĩnh Thu lập luận sức khỏe bố đã yếu nhưng không có kết luận y khoa chứng minh cụ 90 tuổi bị hạn chế năng lực hành vi dân sự tại thời điểm đăng ký kết hôn.

Do đó, Toà án địa phương đã ra phán quyết bác bỏ đơn kiện của Triệu Vĩnh Thu và không chấp nhận yêu cầu huỷ bỏ giấy đăng ký kết hôn. Toà xác định rõ đây là vụ việc khiếu nại xoay quanh vấn đề đăng ký kết hôn, không phải vụ án dân sự về thừa kế tài sản. Do đó, nếu Triệu Vĩnh Thu muốn xác định lại tài sản chuyển nhượng của bố, cần nộp đơn kiện khác.

Phán quyết khiến Triệu Vĩnh Thu bất ngờ, "đứng không vững". Trả lời phỏng vấn từ truyền thông, người giúp việc Trịnh Tú Anh phủ nhận việc “kết hôn vì tiền”, cho rằng khoảng cách tuổi tác không phải vấn đề trong mối quan hệ giữa họ.

Cư dân mạng đất nước tỷ dân có phản ứng trái chiều về vụ việc. Trước đó, khi tin tức về vụ kiện bùng nổ, nhiều bình luận bày tỏ sự quan ngại trước câu chuyện người già bị giúp việc lừa đảo tại Trung Quốc. Thực tế này xuất phát từ việc người trẻ thường sống xa nhà, không có khả năng chăm sóc bố mẹ thường xuyên nên phải thuê bảo mẫu, giúp việc.