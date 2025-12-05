Cô gái 28 tuổi chi 362 triệu, cắt 6 xương sườn để có vòng eo con kiến - trào lưu thẩm mỹ kinh hoàng quay trở lại

Trào lưu làm đẹp nguy hiểm trở lại

Và James, 28 tuổi, đã chọn một con đường cực đoan - bỏ ra 13.750 USD (khoảng 362 triệu đồng) để thực hiện ca phẫu thuật rút xương sườn đầy rủi ro.

James đã cắt bỏ tổng cộng sáu chiếc xương sườn - ba chiếc mỗi bên, với hy vọng sở hữu ngay lập tức thân hình “hoàn hảo” mà cô luôn mơ ước. Thế nhưng thay vì việc đạt được giấc mơ, cô rơi vào cơn ác mộng thật sự.

James (28 tuổi)

“Tôi không khuyên bất kỳ ai thực hiện phẫu thuật cắt xương sườn,” James nói trong cuộc phỏng vấn đúng một năm sau ca phẫu thuật mà cô mô tả là “đe dọa cả những cơ quan sống còn”. “Hiện tại, gan và thận của tôi không còn được bảo vệ bởi xương sườn. Nếu xảy ra tai nạn nghiêm trọng hay va chạm mạnh, điều đó có thể trở thành vấn đề lớn. Quá trình hồi phục kéo dài khoảng bảy tháng, cực kỳ dữ dội và đau đớn. Chỉ cần ho thôi cũng cảm giác như có ai đó đang giết tôi.”

Đó là cái giá đắt mà nhiều phụ nữ trẻ ngày nay sẵn sàng trả trong hành trình theo đuổi cái đẹp.

Thủ thuật này, còn được gọi là cắt xương sườn hay phẫu thuật “eo kiến”, đã tồn tại từ những năm 1970. Các bác sĩ thường loại bỏ xương sườn thứ 11 và 12 - còn được gọi là “xương sườn trôi” vì chúng không kết nối với phần trước lồng ngực - để tạo vòng eo siết chặt.

Dù có rủi ro cao và từng bị xem là quá đáng sợ để thực hiện bừa bãi, phương pháp này đang sống lại nhờ một kỹ thuật mới ít xâm lấn hơn: rib remodeling hay RibXcar. Đây là phương pháp định hình lại xương sườn bằng cách tạo các vết nứt có kiểm soát để thu gọn vòng eo mà không cần cắt bỏ xương.

Rib remodeling xuất hiện ở Mỹ vào năm ngoái sau khi trở nên phổ biến ở Nam Mỹ, mang đến lời hứa về chiếc eo thon chỉ với vài chiếc xương bị nứt. Một báo cáo của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hoa Kỳ hồi tháng 5 năm 2025 mô tả kỹ thuật này là “phương pháp ít rủi ro, hiệu quả cao… lý tưởng cho những ai muốn định hình vòng eo và tìm kiếm một kết quả tuyệt vời với thời gian nghỉ dưỡng tối thiểu”.

Hàng loạt phụ nữ trẻ bất chấp để có vòng eo trong mơ

Bất chấp việc đó, nhiều phụ nữ trẻ đang xếp hàng thử nghiệm xu hướng này.

Shiqi Ma, 27 tuổi, sống ở New York, đã chi 10.000 USD (khoảng 263 triệu đồng) để thực hiện RibXcar với bác sĩ Thomas Sterry, mong có vóc dáng hoàn hảo trong đám cưới tại Bali vào tháng 7 năm sau. “Tôi muốn tự tin trong ngày trọng đại của mình,” cô nói. Ca phẫu thuật giúp vòng eo của Ma giảm từ 71 cm xuống còn 63,5 cm. Cô cho biết cảm giác đau rất nhẹ và kết quả “chuẩn như Kardashian”.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân phải mang nịt định hình 23 tiếng mỗi ngày trong ba tháng. Bác sĩ Sterry gọi RibXcar là “Invisalign cho vòng eo” và cho biết mức độ thay đổi phụ thuộc rất nhiều vào việc người bệnh có mang nịt đủ giờ hay không.

Tại Chicago, bác sĩ Ramsen Azizi - người cung cấp dịch vụ với giá 7.500 USD (khoảng 197 triệu đồng) - tiết lộ phòng khám của ông “bị ngập trong yêu cầu tư vấn”. Khách hàng của ông, từ tuổi đôi mươi đến đầu lục tuần, thậm chí mang theo ảnh các người mẫu AI và yêu cầu có vòng eo giống hệt.

Ở Florida, Stevi Dee, 38 tuổi, mẹ đơn thân kiêm chủ tiệm phun xăm thẩm mỹ, cho biết rib remodeling giúp cô “hoàn thiện bản thân” sau khi sinh con làm thay đổi cơ thể. Cô từng nâng mông kiểu Brazil (BBL) năm 2017 nhưng sau sinh bị sụt cân và mất dáng, khiến xương lồng ngực bị giãn. Vì vậy, trong ca nâng mông lần hai vào năm 2024, bác sĩ đề xuất cô thực hiện thêm RibXcar để thu gọn eo với chi phí 5.500 USD (khoảng 145 triệu đồng).

Ảnh: Enna Schell, 34 tuổi

Ở San Diego, Enna Schell, 34 tuổi, chỉ mới một tháng sau phẫu thuật nhưng đã thấy rõ sự thay đổi. Cô cho rằng mùa đông là “thời điểm tuyệt vời nhất” để phẫu thuật vì có thể thoải mái ẩn mình trong corset và quần nịt. Cô hy vọng có thể giảm được 10–12 cm vòng eo so với con số 70 cm trước đây.

Dù kỹ thuật được quảng bá là ít rủi ro, các chuyên gia tâm lý cảnh báo rằng ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe thể chất và tinh thần vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Lesley Koeppel, chuyên gia trị liệu tâm lý tại New York, cho biết: “Những ca phẫu thuật thẩm mỹ cực đoan có thể mang lại sự tự tin tạm thời, nhưng đồng thời củng cố niềm tin rằng giá trị của một người phụ nữ phụ thuộc vào ngoại hình và việc chạy theo xu hướng xã hội. Nếu phẫu thuật trở thành cách đối phó chính với sự bất an, hậu quả cảm xúc lâu dài thường rất mong manh.”

Cô nhấn mạnh: “Hình ảnh bản thân bền vững phải đến từ bên trong, thông qua liệu pháp tâm lý, chứ không phải liên tục sửa đổi cơ thể theo trào lưu.”

Nguồn: New York Post