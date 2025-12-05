Trả hàng mua online, người phụ nữ không những không đòi được tiền hoàn mà còn tự dưng mất trắng 27 triệu đồng

Một phụ nữ sống tại Bandra, Mumbai, Ấn Độ đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo mạng, bị chiếm đoạt số tiền 90.000 rupee (khoảng hơn 27 triệu đồng Việt Nam) trong một thủ đoạn lừa đảo hoàn tiền mua sắm trực tuyến. Cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ án.

Vụ việc xảy ra khi nạn nhân, một phụ nữ 40 tuổi, đang cố gắng đòi lại tiền hoàn lại cho một mặt hàng quần áo mà bà đã mua trực tuyến. Người phụ nữ đã gọi đến một số điện thoại được đăng trực tuyến mà bà tin là dịch vụ hỗ trợ khách hàng của công ty bán lẻ.

Ảnh minh họa

Người nghe điện thoại, giả danh là đại diện dịch vụ khách hàng, đã hướng dẫn người phụ nữ cài đặt một ứng dụng chia sẻ màn hình (screen-sharing application) trên điện thoại di động của bà, với lý do là để hoàn tất quy trình hoàn tiền.

Ngay sau khi người phụ nữ làm theo hướng dẫn và cài đặt ứng dụng, kẻ lừa đảo đã lợi dụng quyền truy cập vào điện thoại của bà. Chúng đã thực hiện các giao dịch trái phép từ thẻ tín dụng của bà, dẫn đến việc bà bị trừ tổng cộng 90.000 rupee.

Người phụ nữ đã nhanh chóng nhận ra mình bị lừa và ngay lập tức nộp đơn khiếu nại lên Cảnh sát Cyber Tây ở Mumbai.

Cảnh sát đã đăng ký một vụ án theo các điều khoản liên quan của Đạo luật Công nghệ Thông tin (IT Act) và Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) để tiến hành điều tra. Các sĩ quan cảnh sát mạng đang làm việc để truy vết những kẻ lừa đảo và xác định vị trí của chúng.

Nguồn: Free Press Journal