Người phụ nữ trèo ra khỏi cửa sổ căn hộ chung cư khiến hàng xóm sốc nặng

Gần đây, một phụ nữ ở Quảng Đông, Trung Quốc, đã trèo ra khỏi cửa sổ một tòa nhà cao tầng, liều mạng đu bám dọc theo tường và đường ống nước đến căn hộ của hàng xóm rồi gõ cửa sổ cầu cứu. Vụ việc đã được những người chứng kiến khác quay lại và đăng tải lên mạng, gây ra làn sóng tranh cãi gay gắt.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, người phụ nữ đã trèo ra khỏi cửa sổ và nói chuyện ngắn gọn với một người đàn ông bên trong trước khi anh ta biến mất khỏi tầm mắt.

Người phụ nữ trèo ra ngoài cửa sổ của một căn hộ chung cư.

Người phụ nữ cố gắng trèo thẳng lên tầng trên nhưng phải bỏ cuộc vì thiếu chỗ bám. Thay vào đó, cô di chuyển dọc theo bức tường, bám vào các phần nhô ra bên ngoài.

Hành động leo trèo nguy hiểm của người phụ nữ đã thu hút sự chú ý của hàng xóm. Khi đến góc tòa nhà, cô ta nắm lấy một ống nước và từ từ trượt xuống tầng tiếp theo. Đoạn clip do các nhân chứng ghi lại cho thấy những người dân gần đó đứng nhìn trong im lặng và sững sờ, một số thậm chí còn run rẩy vì sợ hãi.

Cuối cùng, người phụ nữ cũng đến được cửa sổ nhà hàng xóm và đập cửa cầu cứu. Không hỏi lý do, người hàng xóm nhanh chóng kéo cô vào trong.

Hiện nguyên nhân thực sự của vụ việc vẫn chưa được làm rõ. Cảnh sát địa phương được cho là đang thu thập lời khai và xác minh tình hình.