Thanh niên trèo vào chuồng sư tử, đám đông căng thẳng dõi theo: Hình ảnh cuối cùng quá xót xa

Mới đây, vụ việc một nam thanh niên 19 tuổi bị vồ chết sau khi trèo vào chuồng sư tử tại một sở thú ở João Pessoa, Đông Bắc Brazil đã khiến nhiều người choáng váng.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc mới xảy ra hôm Chủ nhật, 30/11 vừa qua. Một thanh niên 19 tuổi tên là Gerson de Melo Machado đã bất ngờ xâm nhập vào khu vực bị cấm, trèo lên phần rào chắn rất cao khiến du khách chứng kiến vụ việc vô cùng bàng hoàng.

Hình ảnh gây sốc khi nam thanh niên tụt xuống từ một cây cọ

Hình ảnh do một người có mặt tại hiện trường ghi lại cho thấy Machado đã trèo qua hàng rào xuống một cây cọ bên trong chuồng sư tử tại vườn thú Bica. Ban đầu, con sư tử cái Leona đang nằm nghỉ ngơi, nhưng khi thấy có người xuất hiện, nó đã chạy ngay tới nghe ngóng.

Con sư tử cái Leona chạy tới ngoạm vào người thanh niên 19 tuổi.

Machado do dự một lúc, nhìn thẳng vào con sư tử cái trước khi trượt xuống dưới. Con vật nhanh chóng chồm tới, ngoạm vào người nam thanh niên. Sau đó, anh ta cố gắng đứng dậy và chạy trốn, nhưng con sư tử cái đã chồm lên anh ta lần thứ hai và biến mất khỏi tầm nhìn.

Hình ảnh bụi cây rung lên dữ dội cũng đủ để những người chứng kiến hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vụ tấn công diễn ra quá nhanh khiến ban quản lý công viên không kịp can thiệp, trong khi các du khách đứng ngoài cũng không thể làm gì hơn ngoài việc hét lớn.

Nam thanh niên bị con sư tử chồm lên và tấn công.

Sau đó, nhân viên của công viên xác nhận nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Trong một tuyên bố chung được đưa ra cùng với tòa thị chính João Pessoa, họ đã gọi đây là một sự việc đáng buồn và tuyên bố rằng nạn nhân đã cố tình xâm nhập vào chuồng sư tử. Bica thông báo sẽ tiếp tục đóng cửa với du khách cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất, với lý do an toàn và minh bạch.

Nam thanh niên có tiền sử bệnh tâm thần, con sư tử sẽ không bị tiêm thuốc an tử

Trong một bài đăng khác trên Instagram, các quan chức đã thông báo với công chúng rằng Leona sẽ không bị tiêm thuốc an tử, vì con vật không có lỗi trong vụ tấn công này. Họ cho biết con sư tử cái đã trải qua "mức độ căng thẳng cao" nhưng sức khỏe vẫn tốt và đang được chăm sóc cần thiết.

"Đội ngũ Bica, bác sĩ thú y, người huấn luyện và kỹ thuật viên đang hết lòng chăm sóc sức khỏe của Leona, đảm bảo nó sẽ hồi phục, ổn định cảm xúc và trở lại cuộc sống bình thường một cách an toàn", trích thông báo đăng trên Instagram.

Hình ảnh nam thanh niên trèo qua hàng rào rất cao để vào chuồng sư tử trước đó.

Bác sĩ thú y Thiago Nery phát biểu với truyền thông Brazil rằng con sư tử cái không hề ăn bất kỳ bộ phận nào của nạn nhân cũng như không cần tiêm thuốc gây mê bằng phi tiêu. Trong khi đó, nam thanh niên này đã có vấn đề về sức khỏe tâm thần từ lâu. Những người tự nhận là quen biết Machado đã xác nhận rằng anh ta có tiền sử bệnh tâm thần.

Trước đây, anh ta được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt và đã phải nhập viện nhiều lần, theo KTLA đưa tin. Anh ta cũng từng ấp ủ ước mơ trở thành người thuần hóa sư tử ở Châu Phi và đã từng cố gắng trốn trong càng hạ cánh của máy bay để đến được lục địa này. Verónica, một thành viên của hội đồng phúc lợi trẻ em địa phương đã hỗ trợ Machado trong tám năm, đã viết trên mạng xã hội rằng anh ta mắc các vấn đề về tâm thần nhưng lại chưa được nhà nước chính thức công nhận.

Chuyên gia này cho biết Machado đã nhiều lần bị hệ thống hỗ trợ bỏ rơi và đáng lẽ phải được điều trị thì sẽ tránh được cái kết bi thảm nói trên.

Được biết, vườn thú Bica dự kiến sẽ chỉ mở cửa trở lại sau khi chính quyền kết thúc cuộc điều tra về cách Machado tiếp cận khu vực chuồng và liệu có cần thêm bất kỳ biện pháp an toàn nào hay không.

"Chúng tôi xin nhắc lại rằng công viên tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình an toàn, và chúng tôi đang hợp tác đầy đủ với tất cả các cơ quan có trách nhiệm để làm rõ sự việc", trích thông báo của vườn thú Bica.