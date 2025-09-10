Video sư tử run sợ trước robot AI hút hơn 30.000 lượt quan tâm: Chuyên gia vào cuộc hé lộ sự thật

Ngày 3/9, tài khoản TikTok viral_ai_reels đăng tải một video gây chú ý với tiêu đề "Sư tử sợ Robot AI" và dòng chú thích "Không chỉ con người, ngay cả Chúa tể sơn lâm cũng sợ Robot AI". Trong đoạn video, một con sư tử châu Phi đứng trước robot hình người vào ban đêm trong môi trường tự nhiên, nó gầm lên để dọa nạt. Thế nhưng sau khi robot AI giơ tay chào và nói 1 câu thì con sư tử lại trở nên lúng túng và chạy lùi về phía sau.

Đoạn video sư tử sợ Robot AI. (Nguồn: Tiktok)

Video ngay lập tức lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hơn 30.100 lượt quan tâm. Nhiều người xem tò mò bình luận, chia sẻ video rộng rãi, có người tỏ ra phấn khích cho rằng cảnh này quá ấn tượng, nhưng cũng không ít người đặt nghi vấn về tính chân thực của nó.

Câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội

Một bài đăng trên Facebook ngày 6/9 mô tả rằng một công ty AI hàng đầu đã đưa một robot AI đến đối mặt với một con sư tử. Chỉ sau một cái nhìn, con robot lập tức đứng im, co rúm và liên tục lặp đi lặp lại cụm từ "mèo lớn" và "sợ hãi". Bài viết này tiếp tục kể rằng con sư tử khiến một công ty này mất nửa triệu USD và 8 tháng công sức để sửa lỗi, bởi robot cứ gặp bất kỳ sinh vật bốn chân nào cũng phản ứng giống hệt, khiến nhiều người hiểu nhầm rằng robot thực sự sợ hãi trước sư tử và gây thiệt hại cho công ty. Nhiều người còn gọi đây là cỗ máy AI đầu tiên mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).

Một bài đăng trên Facebook ngày 6/9 mô tả rằng một công ty AI hàng đầu đã đưa một robot AI đến đối mặt với một con sư tử. (Ảnh: Lead Stories)

Kiểm chứng từ chuyên gia

Trước sức lan tỏa của video, các chuyên gia kiểm chứng (fact-checkers) đã vào cuộc tìm hiểu. Trang Lead Stories chuyên đánh giá tin giả ngày 7/9/2025 khẳng định video trên là sản phẩm do AI tạo ra, không phải cảnh quay thật.

Bằng chứng dễ nhận thấy nhất là trên khung hình video gốc có hình mờ (watermark) "VEO3" ở góc dưới bên phải – dấu hiệu đặc trưng cho thấy video được xử lý bằng công cụ tạo video AI Google VEO3. Trước đó, Google cũng từng thông báo sẽ thêm watermark vào video do VEO3 tạo ra: Phó Chủ tịch Google Labs Josh Woodward đăng trên trang X ngày 30/5/2025 dòng tweet: "One last thing: We've also added visible watermarks to all videos..." (tạm dịch: "Cuối cùng là chúng tôi đã thêm watermark có thể nhìn thấy được vào tất cả video…").

Trang Lead Stories chuyên đánh giá tin giả ngày 7/9/2025 khẳng định video trên là sản phẩm do AI tạo ra. (Ảnh: Lead Stories)

Tuy nhiên, một số người sau đó đã cắt bỏ hình mờ này trong ảnh chụp màn hình của video và đăng rộng rãi trên Facebook kèm theo những câu chuyện giật gân hoàn toàn hư cấu .

Tóm lại, video TikTok Sư tử sợ Robot AI chỉ là một sản phẩm do AI tạo nên, không phản ánh sự kiện có thật.

Đây cũng là lời nhắc nhở quan trọng cho cộng đồng mạng: trong thời đại công nghệ AI phát triển nhanh chóng, chúng ta cần kiểm chứng thông tin kỹ càng trước khi chia sẻ. Những video về AI mà đem theo những lời chú thích giật gân như trên rất có thể là sản phẩm giả mạo.