Hàn Quốc đối mặt khủng hoảng y tế, thiếu hụt dịch vụ cốt lõi trầm trọng

(Ảnh minh họa: Yonhap)

Thực tế, phần lớn các cơ sở phòng khám mới tại Hàn Quốc chỉ tập trung vào các lĩnh vực như da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ, khiến khoảng trống trong những chuyên ngành thiết yếu như nhi khoa và phẫu thuật ngày càng lớn.

Theo số liệu từ Cơ quan Đánh giá và Thẩm định Bảo hiểm y tế Hàn Quốc (HIRA), tính đến tháng 7/2025, có 176 phòng khám mới được mở bởi các bác sĩ đa khoa - tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2024 (129 phòng khám). Tuy nhiên, trong số này, có tới 146 phòng khám đăng ký chuyên ngành da liễu, chiếm khoảng 83%. Phẫu thuật thẩm mỹ đứng thứ 2 với 49 trường hợp, tiếp theo là y học gia đình (42), nội khoa (33) và chấn thương chỉnh hình (30).

Điều này phản ánh thực tế đáng lo ngại: nhiều bác sĩ trẻ lựa chọn mở phòng khám tư nhân thay vì theo đuổi chương trình đào tạo nội trú để trở thành bác sĩ chuyên khoa. Xu hướng này bùng phát kể từ tháng 2/2024, khi chính phủ và giới y khoa nổ ra mâu thuẫn về vấn đề mở rộng chỉ tiêu trường y nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực ở các lĩnh vực trọng yếu và khu vực nông thôn. Cuộc đối đầu kéo dài đã dẫn đến nhiều cuộc đình công, buộc nhiều sinh viên tốt nghiệp chọn con đường hành nghề tư nhân thay vì tiếp tục đào tạo.

Hệ quả là số phòng khám mới tăng nhanh, từ 193 (năm 2022) lên 285 (năm 2024). Song sự tập trung quá mức vào da liễu và thẩm mỹ không chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng mất cân đối theo chuyên ngành mà còn tạo ra khoảng cách vùng miền - khoảng 70% cơ sở mới tập trung ở khu vực thủ đô. Riêng Seoul chiếm 72 phòng khám (40,9%), tiếp theo là tỉnh Gyeonggi với 39 (22,2%) và Incheon với 12 (6,8%).

Đặc biệt đáng báo động là lĩnh vực nhi khoa. Bộ Y tế và Phúc lợi ghi nhận, đến tháng 7/2025, Hàn Quốc còn 6.438 bác sĩ nhi khoa - giảm so với con số 6.467 của năm 2024, đánh dấu lần đầu tiên số lượng chuyên gia trong lĩnh vực này sụt giảm. Nguyên nhân xuất phát từ tỷ lệ sinh thấp kỷ lục, nhiều bác sĩ lớn tuổi nghỉ hưu, trong khi thế hệ trẻ ngần ngại tham gia do áp lực pháp lý từ các vụ khiếu nại của phụ huynh.

Đứng trước khủng hoảng y tế, chính phủ Hàn Quốc cam kết đầu tư hơn 10.000 tỷ Won (7,2 tỷ USD) đến năm 2028 để nâng mức thù lao và khuyến khích phát triển các chuyên ngành quan trọng như nhi khoa và phẫu thuật. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng việc tăng phí dịch vụ y tế là chưa đủ, đòi hỏi các giải pháp toàn diện hơn, bao gồm cải thiện điều kiện làm việc, tăng hỗ trợ pháp lý cho bác sĩ và mở rộng hạ tầng y tế tại các khu vực ngoài đô thị.

Trong bối cảnh tranh chấp chính trị - y tế chưa có hồi kết, nguy cơ thiếu hụt dịch vụ y tế thiết yếu tại Hàn Quốc được dự báo sẽ ngày càng nghiêm trọng nếu không có cải cách mang tính hệ thống.