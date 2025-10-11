Cô gái xách cái ghế đến cạnh 1 chiếc ô tô rồi trèo lên, chuyện xảy ra sau đó khiến ai cũng ngỡ ngàng

Mới đây, một vụ việc đã xảy ra tại Thái Lan và là lời cảnh báo đối với những tài xế say xỉn ở tỉnh Ayutthaya của nước này cần phải thận trọng hơn để tránh trở thành nạn nhân của kẻ gian.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc xảy ra tại một địa điểm giải trí ở Uthai, tỉnh Ayutthaya vào khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 13 tháng 9 vừa qua. Theo đó, từ video do camera an ninh ghi lại cho thấy một người phụ nữ mặc toàn đồ đen, mang một chiếc ghế đến bên cạnh một chiếc ô tô SUV màu trắng, đặt nó cạnh cửa tài xế, trèo lên xe, hạ cửa sổ và thò tay vào trong xe để trộm đồ của người đàn ông.

Cô gái mặc đồ đen dùng ghế để trèo lên và mở kính cửa sổ xe ô tô.

Anh Sitti Wechadet, em trai của nạn nhân đã thay anh mình nộp đơn tố cáo lên cảnh sát. Theo đó, anh của anh Sitti cho biết đã bị mất tiền mặt, điện thoại di động và đồng hồ đeo tay.

Nghi phạm sau đó được xác định là một phụ nữ chuyển giới với tiền án trộm cắp nổi tiếng trong cộng đồng địa phương.

Nghi phạm đã bị bắt giữ sau vụ việc.

Sitti nhận ra nghi phạm từ một cảnh báo được lan truyền trước đó về hành vi phạm tội của cô ta. Người dân địa phương cho biết cô ta thường nhắm vào những người lái xe đang ngủ trong xe sau khi uống rượu. Cảnh sát sau đó đã lần ra và bắt giữ nghi phạm tại nơi ở, nhưng cô ta đã phủ nhận cáo buộc. Nghi phạm được cho là đã có tiền án trộm cắp ba năm trước đó, và có thêm bằng chứng liên quan đến một số vụ trộm cắp tương tự.

Một trong những nạn nhân trước đây của cô ta đã phát biểu với hãng tin One 31 rằng người phụ nữ chuyển giới này đôi khi sẽ đề nghị đổi chác bằng việc quan hệ nếu nạn nhân tỉnh dậy trong lúc cô ta đang trộm cắp. Trong những lần khác, cô ta giả vờ nhầm nạn nhân là người quen. Cảnh sát vẫn chưa xác nhận hành động pháp lý nào sẽ được thực hiện đối với cô ta trong vụ án mới nhất này.

Theo Điều 335(1) của Bộ Luật Hình sự Thái Lan, hành vi trộm cắp này sẽ bị phạt tù từ 1 đến 5 năm và phạt tiền từ 2.000 đến 10.000 baht (tương đương khoảng 1,6 triệu đến 8 triệu VNĐ).