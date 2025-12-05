Người đàn ông hô hấp nhân tạo, cứu sống con rắn bị điện giật

Một nhân viên cứu hộ động vật hoang dã ở huyện Valsad, bang Gujarat, Ấn Độ, đã cứu sống một con rắn bất tỉnh sau khi bị điện giật bằng cách thực hiện hô hấp nhân tạo bằng miệng trong gần nửa giờ, một cuộc giải cứu hiếm hoi và đầy kịch tính.

Sự việc xảy ra vào ngày 2/12, tại làng Amdha ở huyện Kaprada, nơi những người làm việc tại nông trại phát hiện ra một con rắn đang trèo lên cột điện. Con rắn leo lên đến đỉnh cột điện và vô tình chạm vào đường dây điện cao thế, khiến nó rơi xuống đất ở độ cao khoảng 4,5 mét.

Người đàn ông hô hấp nhân tạo cho con rắn hổ mang.

Các công nhân phát hiện con rắn bất tỉnh và ngay lập tức gọi cho nhân viên cứu hộ động vật hoang dã địa phương Mukesh Vayad. Mukesh, người đã giải cứu rắn trong một thập kỷ và được đào tạo tại Viện Nghiên cứu Rắn ở Dharampur, đã nhanh chóng đến và đánh giá tình trạng của con rắn.

Ông cho biết mình xác định con rắn là rắn chuột không độc và không thấy dấu hiệu chuyển động nào. Ông mở miệng nó ra và bắt đầu hô hấp nhân tạo nhiều lần, xen kẽ với việc gõ vào tim. Sau khoảng 30 phút nỗ lực, con rắn từ từ thở lại và nhanh chóng trườn vào bụi cây gần đó.

Mukesh cho biết việc cứu hộ này là một trong những nhiệm vụ giải cứu đầy thách thức nhất của anh.