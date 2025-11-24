Hiện tượng bất thường trong vụ lừa đảo 438 tỷ đồng vừa bị triệt phá: Điều tra 10.000 tài khoản ngân hàng, số tiền thiệt hại có thể còn tăng

Theo tờ Chosun, Cơ quan Cảnh sát Busan (Hàn Quốc) vừa thông báo về việc triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư quy mô lớn, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 24,5 tỷ won (tương đương khoảng 438 tỷ đồng) từ 284 nạn nhân.

Cảnh sát đã bắt giữ 118 cá nhân liên quan, trong số này 28 đối tượng – bao gồm A., người điều hành đường dây lừa đảo mới ngoài 20 tuổi – đã bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Hiện trường vụ bắt giữ tổ chức lừa đảo

Theo thông tin từ Cảnh sát, từ tháng 10/2023 đến tháng 4 năm nay, nhóm tội phạm này đã giả danh chuyên gia đầu tư, điều hành các phòng chat trên mạng xã hội và dẫn dụ nạn nhân vào những website mô phỏng giao dịch được chuẩn bị sẵn.

Để củng cố niềm tin và thuyết phục nạn nhân đổ tiền, các trang web này hiển thị lợi nhuận “ảo”, khiến nhà đầu tư tin rằng tài khoản của họ đang sinh lời. Đánh trúng tâm lý háo hức với cổ phiếu của doanh nghiệp chưa niêm yết và được đồn thổi “chuẩn bị niêm yết, sắp nhân đôi”. Sau khi thu được 24,5 tỷ won, nhóm này đã biến mất. Bình quân mỗi nạn nhân thiệt hại khoảng 86 triệu won, trong đó có người mất tới 1,87 tỷ won.

Cảnh sát mô tả nhóm tội phạm vận hành theo mô hình “tổ chức tế bào” gồm các bộ phận chuyên biệt. Bộ phận tuyển mộ dụ dỗ nạn nhân vào các phòng chat mở trên mạng xã hội (SNS), trung tâm cuộc gọi chuyên lừa đảo nạn nhân qua điện thoại hoặc SNS, và một đội rửa tiền có nhiệm vụ chuyển đổi tiền phi pháp thành tiền mặt, séc hoặc tiền điện tử Tether trước khi chuyển lên cấp trên. Nhóm này còn thuê đội rút tiền sử dụng một nhóm người nước ngoài để tăng mức độ che chắn và tránh bị truy vết.

Để hợp thức hóa dòng tiền, nhóm cầm đầu đã thành lập nhiều công ty “ma”, dùng tài khoản doanh nghiệp để phát hành séc, chuyển dòng tiền qua nhiều lớp trước khi đổ về cấp trên. Các thành viên thậm chí bị đưa vào “cơ sở huấn luyện” để học kịch bản đối phó điều tra và bị giám sát nghiêm ngặt nhằm tránh lộ lọt.

Đáng chú ý, cảnh sát nhận định đây là một đường dây lừa đảo hiếm hoi hoạt động ngay trong lãnh thổ Hàn Quốc , trong khi phần lớn các tổ chức lừa đảo đầu tư kiểu phòng chat, call center thường đặt ở nước ngoài để tránh bị truy dấu. Việc duy trì hoạt động trong nước giúp nhóm này dễ tuyển mộ nhân sự, quản lý chặt chẽ các thành viên và kiểm soát toàn bộ quy trình lừa đảo. Để che giấu hoạt động, chúng thuê văn phòng tại các khu chung cư tái thiết thưa dân cư và liên tục chuyển địa điểm nhằm tránh bị phát hiện.

Trong các cuộc khám xét, cảnh sát thu giữ 104,9 triệu won tiền mặt, nhiều hàng hiệu, trang sức cùng 107 điện thoại dùng một lần. Tòa án cũng đã phê duyệt lệnh phong tỏa tài sản trước truy tố đối với bất động sản trị giá 676 triệu won liên quan đến đường dây này. Việc phân tích hơn 10.000 tài khoản ngân hàng dùng để chuyển tiền khiến cơ quan điều tra nghi ngờ tổng thiệt hại thực tế có thể vượt xa con số đã công bố, bởi nhiều nạn nhân vẫn chưa trình báo.

Cảnh sát Busan cho biết đang tiếp tục truy tìm các nghi phạm còn lại, trong đó có kẻ cầm đầu. Đại diện cơ quan điều tra cảnh báo tình trạng lừa đảo đầu tư núp bóng các phòng chat, website “ảo” ngày càng tinh vi, đòi hỏi nhà đầu tư phải nâng cao cảnh giác và chủ động trình báo ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.