Myanmar công bố số người nước ngoài bị bắt trong chiến dịch truy quét lừa đảo trực tuyến

Myanmar ngày 23/11 cho biết đã bắt giữ gần 1.600 công dân nước ngoài trong vòng 5 ngày truy quét các trung tâm lừa đảo trực tuyến (Ảnh: AFP)

Giới chức quân sự Myanmar cho biết đã tiến hành chiến dịch truy quét quy mô lớn tại Shwe Kokko, khu liên hợp sòng bạc - giải trí nổi tiếng nằm sát biên giới Thái Lan, vốn bị cáo buộc là "điểm nóng" của các đường dây lừa đảo trực tuyến trong khu vực.

Trong những năm gần đây, các "nhà máy lừa đảo" quy mô lớn đã mọc lên dày đặc tại vùng biên giới Myanmar - nơi chính quyền trung ương kiểm soát lỏng lẻo do xung đột kéo dài. Tại các cơ sở này, hàng nghìn lao động - bao gồm cả nạn nhân bị buôn bán người - bị ép thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư, tình cảm và tài chính nhằm vào người dùng Internet trên khắp thế giới, với tổng thiệt hại lên tới hàng chục tỷ USD mỗi năm.

Khu phức hợp lừa đảo KK Park khét tiếng ở khu vực biên giới Myanmar - Thái Lan (Ảnh: AFP)

Theo báo Global New Light of Myanmar, từ ngày 18/11 - 22/11, các lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ 1.590 người nước ngoài nhập cảnh trái phép trong loạt đợt truy quét tại Shwe Kokko. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã thu giữ 2.893 máy tính, 21.750 điện thoại di động, 101 thiết bị thu tín hiệu vệ tinh Starlink, 21 bộ định tuyến và nhiều thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo, đánh bạc trực tuyến.

Diễn biến này diễn ra sau khi một cuộc điều tra của hãng tin AFP tháng trước cho thấy hàng nghìn thiết bị Starlink được sử dụng rộng rãi trong các khu phức hợp lừa đảo tại Myanmar. Công ty sở hữu mạng vệ tinh Starlink sau đó đã tuyên bố vô hiệu hóa hơn 2.500 thiết bị tại các vị trí bị nghi ngờ.

Các trung tâm lừa đảo được canh phòng rất nghiêm ngặt (Ảnh: AFP)

Theo giới chức quân sự Myanmar, chỉ riêng ngày 22/11, 223 đối tượng bị cáo buộc liên quan đến lừa đảo và đánh bạc đã bị bắt giữ tại Shwe Kokko, trong đó có 100 công dân Trung Quốc. Hình ảnh được truyền thông địa phương công bố cho thấy xe ủi nghiền nát hàng trăm màn hình máy tính và điện thoại bị tịch thu trong chiến dịch.

Trong khi Trung Quốc được xem là một trong những đối tác quân sự quan trọng của chính quyền quân sự Myanmar, các chuyên gia cho biết Bắc Kinh ngày càng tỏ ra bất bình trước tình trạng các đường dây lừa đảo từ Myanmar nhắm vào công dân Trung Quốc.

Các trung tâm lừa đảo đã bùng phát mạnh tại Myanmar sau cuộc đảo chính năm 2021, khi nội chiến khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng quản lý rời rạc. Báo cáo của Liên hợp quốc cho biết riêng khu vực Đông Á và Đông Nam Á, các nạn nhân đã bị lừa tới 37 tỷ USD trong năm 2023, và con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Chiến dịch truy quét lần này được đánh giá là một trong những nỗ lực lớn nhất của chính quyền quân sự Myanmar nhằm thể hiện cam kết chống tội phạm xuyên biên giới, trong bối cảnh tình hình an ninh nội bộ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.