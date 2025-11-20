Nữ TikToker "Chị Cam" sang Campuchia thăm bạn trai, 24 giờ sau biến mất: Lý do thực sự khiến gia đình ngã quỵ

Nữ hot girl Trung Quốc “Chị Cam” tên thật là Zhāng Mù chéng, người sở hữu 11 nghìn lượt theo dõi trên Douyin, được gia đình báo mất liên lạc sau khi sang Campuchia đầu tháng 11. Tuy nhiên, sự thật gây chấn động: cô không phải mất tích mà đã bị bắt tại Campuchia vì liên quan đến đường dây lừa đảo.

Theo thông tin được nhà chức trách Campuchia xác nhận ngày 19/11, Zhāng Mù chéng, 26 tuổi, đã bị bắt tại Phnom Penh từ ngày 13/11 và hiện đang bị giam giữ ở nhà tù Prey Sar chờ đưa ra xét xử.

Theo đó, lệnh tạm giam do thẩm phán điều tra Tòa sơ thẩm Phnom Penh ký thể hiện, Zhāng Mù chéng bị cáo buộc tham gia nhiều vụ lừa đảo trực tuyến trong giai đoạn tháng 10 đến tháng 11, đồng thời bị nghi ngờ cấu kết với các băng nhóm tội phạm để thực hiện hoạt động mua bán người xuyên quốc gia.

Tòa án căn cứ vào Điều 11 của Luật Chống mua bán người và bóc lột tình dục cùng một số điều khoản liên quan trong Bộ luật Hình sự Campuchia để ra quyết định, và ngày 15.11 đã chính thức ký lệnh tạm giam.

Nguồn tin cho biết một phần tiền phi pháp trong các vụ án đã chảy vào tài khoản ngân hàng đứng tên Zhāng Mùchéng.

Trước đó, gia đình cô từng đăng tin tìm người quy mô lớn trên mạng, nói rằng Zhāng Mù chéng sang Campuchia để thăm bạn trai có biệt danh “Anh Long” và đã đặt vé trở về Trung Quốc vào ngày 13/11. Thế nhưng từ ngày 12/11, cô hoàn toàn mất liên lạc.

Thông tin tìm người nhanh chóng lan rộng trên Douyin, Weibo và nhiều nền tảng khác, thu hút sự chú ý lớn. Một số cư dân mạng cũng đặt nghi vấn khi bạn trai “Anh Long” của cô tự nhận đang kinh doanh khách sạn tại Sihanoukville. Đây vốn là điểm nóng tập trung nhiều “khu công nghiệp lừa đảo” của Campuchia, càng làm dấy lên suy đoán về khả năng cô dính đến hoạt động phi pháp.

Nguồn: ETToday