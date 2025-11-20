Thành phố lắp máy lọc không khí ngoài đường vì quá ô nhiễm

Thành phố đầu tiên lắp máy lọc không khí

Mới đây, Jaipur - một trong những thành phố ô nhiễm nhất Ấn Độ đã tiến hành lắp máy lọc không khí ngoài trời vào đêm 12-13/11 và triển khai hoạt động hôm 15/11. Được biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại đây đang ở mức xấu, vượt 190.

Những trụ lọc cao khoảng 8m, được bố trí tại các vị trí có lưu lượng lớn như Jawahar Circle và đường Tonk. Mỗi trụ có thể lọc gần 1 triệu mét khối không khí mỗi giờ.

Sáng kiến này nhằm giảm lượng bụi và các chất ô nhiễm trong không khí ở thành phố Jaipur.

Ấn Độ lắp máy lọc không khí vì quá ô nhiễm

Được biết, công nghệ PAMARES được thiết kế để lọc bụi, khói và các hạt vi mô trong môi trường. Các trụ sẽ hoạt động liên tục sau khi được đưa vào vận hành đầy đủ. Với kích thước lớn và lưu lượng không khí mạnh, hệ thống được kỳ vọng mang lại mức giảm ô nhiễm đáng kể tại các khu vực mục tiêu.

Trước mắt, các trụ lọc không khí được đặt tại những vị trí có mật độ người đi bộ và phương tiện đông nhất. Giới chức chọn các khu vực thương mại và nút giao thông lớn để tối ưu hóa hiệu quả cải thiện chất lượng không khí. Chính quyền kỳ vọng người dân sẽ cảm nhận không khí sạch hơn tại các điểm này.

Cùng với đó, giới chức thành phố cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu rõ vai trò của hệ thống lọc, cơ chế hoạt động của trụ lọc và lý do chúng được đặt tại các nút giao đông đúc.

Người dân được khuyến khích thực hiện các biện pháp bổ trợ như giảm khí thải phương tiện, tránh đốt ngoài trời. Cách tiếp cận kết hợp này nhằm cải thiện chất lượng không khí đô thị tổng thể.

Nhiều tranh cãi nổ ra

Trong video do tài khoản Indian Tech & Infra đăng trên mạng xã hội X hôm 13/11, giới thiệu Jaipur là thành phố Ấn Độ đầu tiên lắp máy lọc không khí ngoài đường, đến nay thu hút 3,7 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Tuy nhiên, giải pháp mới gây ra một cuộc tranh cãi sôi nổi. Một số người mỉa mai về tính thiết thực và hiệu quả với những bình luận như "tôi đã lắp máy lọc nước dưới Ấn Độ Dương" hay "dùng điều hòa không khí trên dãy Himalaya".

Nhiều ý kiến cho rằng máy lọc trông kỳ quặc và chỉ có tác dụng hạn chế trong môi trường mở, không thể xử lý những nguồn ô nhiễm cốt lõi như bụi đường, khí thải xe cộ và chất thải công nghiệp. Họ cho rằng thành phố nên ưu tiên các biện pháp dài hạn, đặc biệt là trồng cây diện rộng, thay vì giải pháp mang tính hình thức.

Chính quyền thành phố Jaipur đang thực hiện các chiến dịch thông tin nhằm giải thích cho người dân về vai trò, cách hoạt động của máy lọc không khí. Người dân được khuyến khích áp dụng những biện pháp bổ sung như giảm khí thải từ phương tiện giao thông và tránh đốt rác ngoài trời. Nhà chức trách kỳ vọng sự kết hợp này sẽ giúp cải thiện chất lượng không khí tổng thể.

Theo các nhà môi trường học, trụ lọc không thể thay thế hoàn toàn khả năng làm sạch không khí tự nhiên của cây cối. Giới chuyên gia nêu rõ, thảm thực vật vẫn là giải pháp bền vững nhất để làm sạch không khí đô thị.

Tuy vậy, các trụ lọc vẫn có thể giúp giảm ô nhiễm đáng kể tại những khu vực có lưu lượng giao thông lớn.

Trước mắt, các trụ lọc không khí sẽ được theo dõi liên tục để đánh giá hiệu quả cải thiện chất lượng không khí. Chính quyền sẽ dùng cảm biến AQI và phân tích dữ liệu để đánh giá tác động.

Dựa trên kết quả thực tế, thành phố có thể xem xét triển khai thêm trụ lọc ở các khu vực khác. Đây được xem là bước đầu trong chiến lược dài hạn ứng dụng công nghệ vào kiểm soát ô nhiễm của Jaipur.