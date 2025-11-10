Nữ giúp việc bị bắn tử vong ở Indiana sau khi đến nhầm nhà để dọn dẹp

Một phụ nữ làm nghề dọn vệ sinh đã bị một chủ nhà ở Indiana, Mỹ bắn chết khi cô đến nhầm địa chỉ trong cuộc hẹn dọn dẹp nhà cửa.

Maria Florinda Rios Perez, 32 tuổi, được tìm thấy đã tử vong trong vòng tay chồng cô trên hiên trước của một ngôi nhà ở Whitestown, Indiana, sau khi cặp đôi này vô tình đến nhầm địa chỉ để dọn dẹp vào ngày 5/11 vừa qua.

Cảnh sát đã phản ứng nhanh chóng ngôi nhà vì nhận được tin một vụ xâm nhập nhà có thể xảy ra, sau đó xác định được rằng những người cố gắng vào nhà là thành viên của đội dọn dẹp, những người đã nhầm lẫn khi đến sai địa chỉ.

Maria Florinda Rios Perez, 32 tuổi

"Sự mất mát sinh mạng luôn là một bi kịch sâu sắc, và trái tim và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về tất cả những người bị ảnh hưởng," cơ quan cảnh sát nói thêm.

Cảnh sát đã đệ trình vụ án lên Văn phòng Công tố Quận Boone để xem xét nhằm xác định liệu có đưa ra cáo buộc hình sự chống lại chủ nhà hay không. Vụ tử vong đã được xác định là một vụ giết người.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện sâu sắc nhất đến gia đình và những người thân yêu của cô ấy trong thời điểm khó khăn này," cảnh sát cho biết.

Cảnh sát vẫn chưa công bố danh tính của chủ nhà đã bắn người phụ nữ, cho biết đây "là một vụ án phức tạp, nhạy cảm và đang phát triển, và sẽ là không phù hợp và có khả năng nguy hiểm nếu tiết lộ thông tin đó."

Theo báo cáo, người phụ nữ là mẹ của 4 đứa con và ban đầu đến từ Guatemala.

"Maria là một người vợ tận tụy, một người mẹ yêu thương, một người chị gái chu đáo, và một người con gái được yêu quý," cáo phó của cô viết. "Cô được biết đến với tâm hồn đẹp đẽ, lòng tốt đối với người khác, và tình yêu mà cô dành cho gia đình mình mỗi ngày."

Chồng của người phụ nữ, Mauricio Velásquez, cho biết anh muốn công lý cho vợ mình.

Velásquez nói với WTTV rằng viên đạn được bắn xuyên qua cánh cửa của ngôi nhà.

"Họ nên gọi cảnh sát trước thay vì bắn ra từ đâu đó như vậy," anh nói.

"Nhìn thấy vợ tôi trong vòng tay đã không còn sự sống, người phủ đầy máu, tôi cảm thấy như họ đã cướp đi mọi thứ từ tôi," Velásquez nói với Telemundo tại buổi tưởng niệm vợ mình.

Nguồn: Fox News