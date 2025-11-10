Có bạn trai nhưng thường xuyên cãi vã, 3 năm sau cô gái được tìm thấy trong tư thế treo cổ ở tủ quần áo

Mới đây, một vụ việc bí ẩn đã xảy ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, khiến 1 người tử vong và nguyên nhân vẫn đang được điều tra.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc được phát hiện vào khoảng 7 giờ 45 tối thứ Năm, ngày 6 tháng 11, khi Trung úy Cảnh sát Kirati Thinachai thuộc Đồn Cảnh sát Samsen nhận được thông báo.

Khi tới nơi, là một khu dân cư nhỏ phía sau Chùa Wat Devaraj Kunchorn, thuộc thủ đô Bangkok, họ phát hiện ra một cô gái trẻ đã tử vong tại một ngôi nhà thuê.

Thi thể người phụ nữ được tìm thấy trong tủ quần áo.

Các giám định viên y khoa từ Bệnh viện Vajira, các nhân viên pháp y và các tình nguyện viên cứu hộ của Quỹ Por Tek Tung đã được điều động đến hiện trường. Cô gái được xác định là Saowalak, 22 tuổi, hay còn gọi là Mook, được tìm thấy trong một căn phòng tầng dưới của một ngôi nhà gỗ hai tầng có bốn phòng cho thuê.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tư thế treo cổ trong tủ quần áo, mặc áo sơ mi ngắn tay màu đen và quần short xanh trắng. Điều hòa vẫn đang chạy và căn phòng dường như đã bị lục tung.

Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

Mẹ của Mook, bà Ubonwan, 46 tuổi, cho biết bà không tin con gái mình đã tự tử và đổ dồn nghi ngờ vào bạn trai của Mook, Mana, người đã bỏ trốn khỏi hiện trường cùng hai con chó và không được nhìn thấy kể từ đó. "Tôi không thể tin được. Con gái tôi sẽ không bao giờ làm điều như vậy. Bạn trai của con bé nóng tính và hung dữ. Chúng thường xuyên cãi vã. Tôi cần cậu ta đứng ra giải thích chuyện gì đã thực sự xảy ra", mẹ nạn nhân lên tiếng.

Theo bà Ubonwan, cặp đôi đã ở bên nhau 3 năm và thường xuyên cãi vã, đôi khi còn có hành vi ẩu đả. Năm ngoái, Mook đã bị Mana đánh đập dã man, và mẹ cô đã thúc giục cô chấm dứt mối quan hệ, nhưng sau đó hai người đã làm lành. Bà Ubonwan cho biết thêm rằng lần cuối bà nói chuyện với con gái vào sáng hôm đó là khi Mook xin mẹ 50 baht để nạp tiền điện thoại.

"Con bé không hề tỏ ra buồn bã. Không có mảnh giấy nhắn, không có lời tạm biệt. Thật vô lý", mẹ nạn nhân chia sẻ. Một người bạn thân của nạn nhân tên là Songphon, 28 tuổi, nói với cảnh sát rằng Mook đã cãi nhau với bạn trai cô trước đó trong ngày về việc chuyển nhà, theo KhaoSod. Anh ta đã đến vào khoảng 4 rưỡi chiều để giúp cô đóng gói đồ đạc.

"Họ luôn cãi nhau, nhưng tôi không bao giờ nghĩ mọi chuyện lại kết thúc như thế này", người bạn kể lại.

Trong khi đó, cảnh sát đã gửi thi thể của Mook đến Viện Pháp y để khám nghiệm tử thi. Các nhà điều tra hiện đang tìm kiếm người bạn trai mất tích của cô và xem xét các bằng chứng để xác định xem có hành vi phạm tội hay không.