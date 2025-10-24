Người đàn ông sát hại và giấu thi thể bạn gái ngoài ban công căn hộ suốt 7 năm, vợ sống cùng cả năm cũng không hề hay biết

Vụ án kinh hoàng xảy ra tại khu vực Kansai, Nhật Bản. Người đàn ông tên là Fujimoto Takaaki đã sát hại bạn gái 21 tuổi của mình, Nagata Erika, vào khoảng năm 2010. Điều đáng sợ là hắn đã giấu thi thể nạn nhân tại ban công căn hộ của mình suốt 7 năm trời.

Điều khó tin hơn nữa là sau khi gây án, Fujimoto đã kết hôn với một người phụ nữ khác, Fujimoto Miyuki, và họ đã sống chung trong căn hộ có thi thể giấu ở ban công đó hơn một năm, nhưng người vợ hoàn toàn không biết gì.

Vụ án rùng rợn này chỉ được hé lộ vào năm 2017, khi Fujimoto quá hạn trả tiền thuê nhà và nhân viên bất động sản đến kiểm tra căn hộ, vô tình phát hiện ra bí mật kinh hoàng này.

Theo báo cáo của Weekly Bunshun, Fujimoto Takaaki và Nagata Erika là bạn thân từ thời trung học, sau đó phát triển thành người yêu và sống chung.

Fujimoto khai với cảnh sát rằng bạn gái anh ta bị trầm cảm và nhiều lần bày tỏ ý định tự sát, thậm chí còn yêu cầu anh ta "tự tay kết liễu đời cô ấy". Hắn biện hộ: "Cô ấy nói muốn tôi giết cô ấy, tôi chỉ muốn thỏa mãn ước muốn của cô ấy."

Sau khi ra tay, hắn ban đầu để thi thể trong phòng tắm. Nhưng vì không chịu nổi mùi hôi, hắn chuyển thi thể ra ban công, dùng chăn phủ lại và bít kín ở đó trong nhiều năm.

Hơn 5 năm sau vụ án, Fujimoto Takaaki kết hôn với cô Fujimoto Miyuki (23 tuổi). Hắn thất nghiệp và chỉ ở nhà làm việc nhà. Takaaki lấy lý do "ban công có mùi cống bốc lên" để dặn dò vợ không được mở cửa sổ. Cô Miyuki không hề nghi ngờ.

Không lâu sau hai người ly hôn, nhưng cả hai tiếp tục sống chung trong căn hộ có giấu xác thêm hơn một năm nữa, nhưng cô Miyuki vẫn không hề phát hiện ra điều bất thường.

Năm 2017, khi nhân viên môi giới bất động sản đến kiểm tra vì nợ tiền thuê nhà, họ phát hiện một vật thể lạ được bọc chăn ở góc ban công. Khi mở ra, họ kinh hoàng thấy một bộ hài cốt nữ chỉ mặc đồ lót, và ngay lập tức báo cảnh sát.

Trong căn hộ, cảnh sát tìm thấy một tờ giấy do chính Fujimoto viết tay, với nội dung: "7 năm trước tôi đã giết bạn gái. Tôi muốn chết cùng cô ấy nhưng tôi không làm được."

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ Fujimoto Takaaki tại một nhà hàng.

Khi bị xét hỏi, Fujimoto biện hộ rằng anh ta và nạn nhân Erika đều là "những người bị xã hội ruồng bỏ", và hành động của hắn chỉ là hoàn thành ước muốn của cô gái, coi đó là "ý nghĩa sống của tôi".

Tuy nhiên, công tố viên cho rằng Erika không thực sự muốn chết và đã đề nghị mức án 15 năm tù. Cuối cùng, tòa án nhận định Fujimoto đã hiểu sai ý định của nạn nhân và kết án hắn 5 năm 6 tháng tù giam vì tội "Giết người theo yêu cầu" (dạng tội danh tương đối đặc biệt trong luật pháp Nhật Bản).

Về phía người vợ cũ, Fujimoto Miyuki, dù từng bị tạm giữ vì nghi ngờ che giấu tội phạm, nhưng do cô hoàn toàn không biết gì về thi thể, cuối cùng đã được miễn truy tố.

