Chàng trai 27 tuổi cưới mẹ đơn thân 47 tuổi, bố mẹ có phản ứng "lạ"

Đám cưới của anh Trần, 27 tuổi, ở Sơn Đông (Trung Quốc), với người phụ nữ Mỹ gốc Phi 47 tuổi khiến mạng xã hội xôn xao vì chuyện tình vượt qua tuổi tác.

Theo truyền thông địa phương, lễ cưới diễn ra ngày 6/10 tại Tân Đài, Sơn Đông. Cặp vợ chồng đã đăng ký kết hôn từ tháng 8 và tranh thủ kỳ nghỉ Quốc khánh để tổ chức hôn lễ theo phong cách truyền thống Trung Hoa.

Trong ngày trọng đại, anh Trần mặc lễ phục đỏ, cô dâu diện váy đỏ tía, đội khăn voan thêu hoa văn và cầm pháo hoa bước lên xe hoa. Cả đoàn đến nhà chú rể làm lễ ra mắt cha mẹ, cô dâu đi cùng anh chị và con trai riêng 12 tuổi.

Điều khiến sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân trong vùng, không chỉ ở ngoại hình khác biệt của cả hai, mà còn vì cô dâu da màu người ngoại quốc hơn chú rể tới 20 tuổi. Cô dâu cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con trai riêng.

Bất chấp ánh nhìn của những người xung quanh, cô dâu và chú rể vẫn vô cùng thoải mái, tự tin. Trái ngược với đó là gương mặt căng thẳng và gần như không có nổi một nụ cười của bố mẹ Trần.

Một người quen của gia đình chú rể tiết lộ, Trần bị bố mẹ phản đối kịch liệt khi anh qua lại với một phụ nữ ngoại quốc khác biệt hoàn toàn về tuổi tác, văn hóa và cả lối sống.

"Họ đã nhiều lần khuyên can con trai, song không đi tới đâu. "Trời không chịu đất, đất phải chịu trời" nên cuối cùng họ đành miễn cưỡng đồng ý", người quen gia đình Trần tiết lộ.

Trên mạng xã hội cũng xuất hiện vô vàn đồn đoán về gia thế bí ẩn của cô dâu mới. Bởi nhà gái đã trao sính lễ "kếch xù" cho đàng trai gồm 1 căn nhà, 1 chiếc ô tô và 1 triệu NDT (khoảng 3,7 tỷ đồng).

Cũng có tin đồn cho rằng cha cô dâu là một tù trưởng ở Nam Phi, gia đình sở hữu mỏ khai thác lớn và mang sang Trung Quốc sính lễ trị giá hàng chục triệu USD, kèm cổ phiếu của một công ty xử lý đồ họa danh tiếng và nhiều bất động sản ở khắp nơi trên thế giới.

Trước những lời đồn đoán, Trần lên sóng trực tiếp cùng vợ, khẳng định họ đến với nhau vì tình yêu. Anh cho biết cô dâu thực ra là giảng viên tiếng Anh tại một trường đại học địa phương, sống giản dị. Cha mẹ cô chỉ làm "công việc bình thường ở nước ngoài". Trước tin đồn họ làm đám cưới giả để có quốc tịch nước ngoài, anh cho biết hai người sống và làm việc ở Bắc Kinh.

Anh Trần được giới thiệu là chuyên gia thiết kế game, tính cách chu đáo, thường tham khảo ý kiến vợ về cả công việc lẫn đời sống cá nhân. Anh cho biết vợ rất yêu thích văn hóa Trung Hoa.

"Chúng tôi gặp và gắn bó với nhau ở Bắc Kinh. Vì có thu nhập ổn định nên tôi đã mua nhà, mua xe làm của hồi môn đáp lại cho vợ. Chúng tôi bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, không ai lệ thuộc vào ai", anh Trần khẳng định, đồng thời phủ nhận mọi đồn đại vô căn cứ.

Bên cạnh đó, Trần cũng thẳng thắn thừa nhận vì còn trẻ, kinh nghiệm sống hạn chế nên thử thách thực sự với anh trong cuộc sống hôn nhân là việc làm cha dượng của một cậu bé 12 tuổi.