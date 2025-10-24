Nhặt được vàng ở bãi rác, cặp vợ chồng mang đi kiểm tra thì sốc nặng

Vào ngày 23/10/2025, chủ tiệm vàng Namo Banchangtong ở Thái Lan đã đăng một đoạn clip lên tài khoản TikTok, ghi lại cảnh một người đàn ông và một phụ nữ mang "kho báu" từ bãi rác về để kiểm tra xem chúng có phải là vàng thật hay không. Những món đồ được mang đến chủ yếu là vòng cổ và vòng tay.

Cặp đôi cho biết họ nhặt được những món đồ này từ một bãi rác. Người phụ nữ làm tài xế xe chở rác cho thành phố. Khi đi thu gom rác, bà thường tìm chai nhựa hoặc các vật dụng khác để bán, và đôi khi tìm thấy những món đồ trang sức như thế này.

Namo nói rằng công việc của anh là kiểm tra những món đồ này mỗi ngày, và mọi người cũng thường mang trang sức đến nhờ anh kiểm tra.

Namo đã sử dụng thiết bị X-quang để kiểm tra từng món đồ. Trong số trang sức mà cặp đôi mang đến có những món đồ bằng vàng và cả bạc. Tuy nhiên có một số món đồ không phải vàng cũng không phải bạc.

Sau đó, chủ tiệm vàng tiến hành phân loại số vàng bạc và đem đi nấu chảy. Kết quả định giá cho thấy, giá bán của số bạc và vàng là 73.903 baht (hơn 59 triệu đồng).

Khi hai vợ chồng nhìn thấy số tiền này, họ tỏ ra rất vui mừng vì không nghĩ số trang sức mình nhặt được lại có giá trị đến thế.