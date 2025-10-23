Con gái dọn nhà vứt vàng trị giá gần 2 tỷ đồng của mẹ vào thùng rác: Trích xuất camera khiến nữ sinh “không tin vào mắt mình”

Mới đây, một nữ sinh họ Khâu (Thượng Hải, Trung Quốc) trong lúc dọn nhà đã vô tình vứt một chiếc hộp và đồ cũ của mẹ vào thùng rác. Khi cô Khâu kể lại chuyện này với mẹ trong bữa tối, người mẹ trở nên hoảng loạn. Đó là vì trong chiếc hộp có nhiều vàng miếng, trang sức quý bằng vàng, đá quý trị giá 500.000 NDT (1,8 tỷ đồng).

Cô Khâu và mẹ vội vã chạy xuống phòng chứa rác của khu dân cư nhưng không thấy hộp vàng nữa. Sau khi cô Khâu vứt hộp vàng, toàn bộ rác đã được nhân viên dọn dẹp và vận chuyển đi. Nhận ra sai lầm của mình, cô Khâu nhanh chóng gọi điện đến đồn công an địa phương để nhờ giúp đỡ.

Nữ sinh họ Khâu vứt nhầm vàng của mẹ

Lực lượng chức năng vào cuộc điều tra để tìm kiếm manh mối liên quan đến hộp vàng, đồng thời lần theo tuyến thu gom rác. Trích xuất camera, cô Khâu không tin vào mắt mình khi thấy hộp vàng được một nhân viên vệ sinh nhặt được sau đó mang đi mất. Nữ sinh lo lắng người nhân viên nổi lòng tham, chiếm đoạt tài sản nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

Nhân viên vệ sinh cho biết đã mở chiếc hộp để kiểm tra sau khi phát hiện trọng lượng nặng bất thường. Nhìn thấy bên trong toàn trang sức vàng nên người này đã đem về nhà, cất tại nơi an toàn và dự định sẽ báo cảnh sát sau khi kết thúc thời gian làm việc. Người thu gom rác đã giao nộp toàn bộ số vàng cho lực lượng chức năng, khẳng định không có ý định chiếm giữ số vàng này.

Trích xuất camera phát hiện người nhặt được số vàng

Nhờ phản ứng nhanh của công an và sự trung thực của nhân viên vệ sinh, từ lúc cô Khâu trình báo đến lúc tìm lại được trang sức vàng chỉ kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ. Người phụ nữ xúc động cho biết: “Những món đồ này không chỉ giá trị mà còn có ý nghĩa tinh thần đặc biệt với mẹ tôi. Tôi rất biết ơn lực lượng chức năng đã giúp tôi tìm lại chúng nhanh chóng”.

Trước đó, tháng 5/2025, một chủ tiệm vàng ở thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) đã hốt hoảng báo cảnh sát sau khi vợ vứt nhầm túi đựng vàng ra thùng rác. Khi người vợ dọn dẹp sau bữa ăn, cô tưởng nhầm túi nhựa màu xanh là túi thức ăn thừa nên đã vứt đi mà không kiểm tra kỹ trong đó chứa 500g trang sức vàng và vàng miếng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra camera, khoanh vùng địa điểm tập kết rác. Cảnh sát và vợ chồng chủ tiệm vàng đã cẩn thận tìm kiếm suốt nhiều tiếng đồng hồ giữa núi rác để tìm thấy túi vàng trị giá 400.000 NDT (1,4 tỷ đồng). Vợ chồng chủ tiệm vàng mừng rỡ, gửi lời cảm ơn lực lượng chức năng đã giúp họ tìm được lại tài sản giá trị.

Số vàng được tìm lại nhanh chóng sau 4 tiếng đồng hồ

Công an Trung Quốc nhắc nhở mọi người nên kiểm tra các đồ vật cũ kỹ càng trước khi vứt đi, đặc biệt chú ý đến các ngăn kéo hoặc hộp đựng lâu ngày không mở ra. Đồng thời, mọi người cần cất giữ các món đồ giá trị ở nơi tách biệt với đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, xem kỹ các túi rác trước khi vứt và hình thành thói quen kiểm tra tài sản thường xuyên.