Nhặt được hơn 19 triệu đồng, người đàn ông đem trả lại nhưng người mất khăng khăng đã đánh rơi 73 triệu đồng: Cơ quan chức năng phải vào cuộc phân xử

Một ngày năm 2025, anh Vương, một nông dân ở Trung Quốc, ra đồng đi làm như thường lệ thì bất ngờ phát hiện nhiều tờ tiền mệnh giá 50 NDT nằm rải rác trên cánh đồng ngô nhà mình. Sau khi rà soát quanh khu vực, anh Vương nhặt được tổng cộng 107 tờ, tương đương 5.350 NDT ( hơn 19 triệu đồng). Nghĩ đến người mất tiền chắc hẳn đang lo lắng, anh lập tức đi tìm chủ nhân để trả lại.

Sau nhiều giờ hỏi thăm khắp làng rồi đến khu chợ gần đó, anh tìm được ông Lý, một tiểu thương ở chợ, người cho biết đã làm rơi tiền. Biết tin có người nhặt được tiền rồi đem trả lại, ông Lý vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, khi nhận được tiền, sắc mặt ông Lý lập tức thay đổi.

“Không đúng, tôi làm mất 400 tờ 50 NDT, tổng cộng 20.000 NDT (hưn 73 triệu đồng). Sao anh chỉ đưa tôi 5.350 NDT?”, ông Lý hỏi.

Anh Vương ngỡ ngàng đáp: “Tôi chỉ nhặt được chừng này thôi, những tờ khác ở đâu tôi không biết.”

Song, ông Lý vẫn khăng khăng: “Anh nhặt được tiền thì chắc chắn biết rõ chỗ còn lại. 293 tờ kia nhất định anh giữ rồi!”

Bị cáo buộc vô cớ, anh Vương bức xúc: “Tôi trả lại vì lòng tốt, sao giờ lại bị quy vào tội ăn cắp?”

Bất chấp sự khuyên nhủ của mọi người, ông Lý buộc anh Vương phải “bồi thường” 14.650 NDT còn thiếu nếu không sẽ báo sự việc cho cảnh sát.

Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, tài sản bị mất phải được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp, và người nhặt được có nghĩa vụ thông báo hoặc giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

Trong trường hợp này, phía cảnh sát địa phương xác định anh Vương đã làm đúng quy định khi chủ động tìm người mất và hoàn trả toàn bộ số tiền nhặt được. Hành vi của người đàn ông này là đáng khen, không có dấu hiệu vi phạm.

Về phía ông Lý, cảnh sát cho biết yêu cầu đòi bồi thường phần tiền “bị mất” của ông chỉ được chấp nhận nếu có đủ bằng chứng. Theo nguyên tắc pháp lý, người đưa ra yêu cầu phải chứng minh được thiệt hại và căn cứ đòi hỏi của mình.

Do đó, nếu muốn đối phương trả tiền, ông Lý cần chứng minh thực sự làm mất 400 tờ 50 NDT, bằng biên lai rút tiền hoặc giấy tờ liên quan. Đồng thời, người này cần xác định rõ toàn bộ số tiền bị mất cùng lúc, cùng địa điểm, thay vì rơi rải rác nhiều nơi. Không những vậy, ông Lý còn phải cung cấp bằng chứng cho thấy anh Vương đã giữ phần tiền còn lại, thay vì suy đoán.

Trong vụ việc trên, cảnh sát cho rằng với đặc điểm cánh đồng rộng và có gió lớn, khả năng tiền bị thổi bay, rơi vãi hoặc hư hỏng là rất lớn. Việc anh Vương sẵn sàng trả lại tiền càng cho thấy anh hành động thiện chí, không có động cơ chiếm đoạt. Về mặt pháp lý, không có cơ sở để buộc tội người nông dân này.

Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của cảnh sát, hai bên đạt thỏa thuận: Anh Vương giữ lại biên lai chứng minh đã hoàn trả 5.350 NDT; ông Lý rút yêu cầu đòi bồi thường thêm vì không có chứng cứ xác thực việc mất 20.000 NDT.

Câu chuyện của anh Vương sau khi được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc: “Nếu người tốt bị nghi ngờ, ai còn dám làm việc thiện?”. Số khác cho rằng: “Chủ nhân mất tiền lo lắng là điều dễ hiểu, nhưng không thể vu khống cho người khác khi không có bằng chứng.”

Từ vụ việc này, có thể thấy rằng khi nhặt được tài sản của người khác, việc đầu tiên mà mọi người nên làm là thông báo cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để lập biên bản bàn giao. Đây không chỉ là cách xử lý đúng pháp luật mà còn giúp người nhặt tránh những rắc rối không đáng có.

Về phía người bị mất, khi yêu cầu bồi thường hay đòi lại tài sản, họ cần có bằng chứng rõ ràng, không thể dựa vào suy đoán hay cảm tính để buộc tội người khác.