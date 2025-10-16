Đang đi đường, người đàn ông sốc nặng khi nhặt được túi tiền mặt hơn 182 triệu đồng

Một người đàn ông ở Bangkok (Thái Lan) đã trả lại hơn 225.000 baht tiền mặt (hơn 182 triệu đồng) cho người quản lý cửa hàng tiện lợi sau khi tìm thấy nó trên đường phố. Hành động trung thực của anh nhận được nhiều lời khen ngợi của cảnh sát và người dùng mạng xã hội.

Vụ việc xảy ra vào ngày hôm qua, 14/10, khi Saranya, quản lý cửa hàng, báo cáo việc mất tiền tại Đồn Cảnh sát Samsen. Cô cho biết để số tiền trong một túi ni lông thì vô tình bị rơi đâu đó trên đường.

Trung tá cảnh sát Kiattirat Wongkaensarn và Trung tá cảnh sát Kriangsak Sudjitjul đã chỉ đạo cuộc điều tra. Đoạn phim giám sát an ninh (CCTV) được xem xét cho thấy một người đàn ông Thái Lan đã nhặt được túi tiền.

Cảnh sát sau đó xác định người đàn ông trong video là Anakepan, người đã thừa nhận tìm thấy và lấy chiếc túi đi nhưng khẳng định không hề đụng đến số tiền. Anakepan nói rằng mình không biết số tiền đó là của ai và không biết cách trả lại.

Anakepan được đưa đến phòng điều tra tại Đồn cảnh sát Samsen, nơi anh tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền cho Saranya, người đã bày tỏ sự nhẹ nhõm và biết ơn.

Qua câu chuyện này, cảnh sát nhắc nhở người dân phải cảnh giác với đồ vật có giá trị, đặc biệt là khi mang theo số lượng lớn tiền mặt.

"Xin hãy cẩn thận với đồ đạc của mình, đặc biệt là ở những nơi công cộng. Mất tiền thật đáng buồn, nhưng may mắn thay, vụ việc đã kết thúc tốt đẹp nhờ sự liêm chính của một người đàn ông", cảnh sát lên tiếng.

Mặc dù Anakepan không bị buộc tội, cảnh sát lưu ý rằng tình huống này có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nếu số tiền không được trả lại. Theo luật pháp Thái Lan, việc không báo cáo hoặc không trả lại tài sản bị mất có thể bị coi là hành vi trộm cắp.

Cảnh sát vẫn chưa xác nhận liệu có phần thưởng nào được đưa ra hay không, nhưng Saranya cho biết cô rất biết ơn vì đã lấy lại được tiền một cách an toàn.